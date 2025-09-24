Komoly ígéretet tett a lengyeleknek Trump egy orosz támadás esetére, ők mégsem hisznek neki

Vasárnap arra a kérdésre, hogy egy orosz eszkaláció esetén garantálná-e Lengyelország és a balti államok biztonságát, Trump azt mondta, így tenne.

Ehhez képest a Unites Surveys felmérése szerint a megkérdezettek 51 százaléka nem értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy

Donald Trump Lengyelország biztonságának garantálója.

Ezzel szemben 39 százalék fejezte ki egyetértését az állítással.

A válaszadók politikai hovatartozása szerint egyértelmű minta rajzolódik ki:

míg a Donald Tusk vezette centrista kormányt alkotó pártok híveinek 68 százaléka nem tartja a lengyel biztonság garantálójának Trumpot, és mindössze 15 százalékuk tartja annak, az ellenzéki pártok, az ultrakonzervatív Jog és Igazságosság (PiS), illetve a szélsőjobboldali Konföderáció támogatóinak 54 százaléka egyetért a kérdésben feltett állítással, 40 százalékuk pedig nem.

Az Egyesült Államok hagyományosan Lengyelország legfontosabb szövetségese, ugyanakkor Trump egyértelmű szimpátiáját fejezte ki a PiS és az általa támogatott jelenlegi köztársasági elnök, Karol Nawrocki iránt, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kormányoldal hívei nem bíznak kijelentéseiben.

