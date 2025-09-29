Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

Az EU történelmi fordulóponthoz érkezett: Ursula von der Leyen bizottsági elnök Donald Trump oldalán bejelentette, hogy Brüsszel hamarosan importvámokat vezetne be, hogy végleg megszüntesse az orosz olaj- és gázbehozatalt. Bár az orosz energiahordozók aránya az uniós ellátásban már a töredékére csökkent a háború kitörése óta, számos importőr továbbra is különböző trükkökkel – például harmadik országokban „átmosott” olajtermékek vásárlásával – kerüli meg a szankciókat. Néhány ország, főként Magyarország és Szlovákia, még mindig nagymértékben függ az orosz forrásoktól. A vámok bevezetéséhez elegendő lesz a tagállamok minősített többsége, így egyetlen ország sem tudja majd megvétózni a döntést, ami alapjaiban formálhatja át az európai energiapiacot, és komoly kihívás elé állíthatja a magyar kormányt és a MOL-t.