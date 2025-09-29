Pont visszafolyt volna a küszöb alatt az orosz olaj és gáz, amikor Von der Leyen elzárja a csapot
Az EU történelmi fordulóponthoz érkezett: Ursula von der Leyen bizottsági elnök Donald Trump oldalán bejelentette, hogy Brüsszel hamarosan importvámokat vezetne be, hogy végleg megszüntesse az orosz olaj- és gázbehozatalt. Bár az orosz energiahordozók aránya az uniós ellátásban már a töredékére csökkent a háború kitörése óta, számos importőr továbbra is különböző trükkökkel – például harmadik országokban „átmosott” olajtermékek vásárlásával – kerüli meg a szankciókat. Néhány ország, főként Magyarország és Szlovákia, még mindig nagymértékben függ az orosz forrásoktól. A vámok bevezetéséhez elegendő lesz a tagállamok minősített többsége, így egyetlen ország sem tudja majd megvétózni a döntést, ami alapjaiban formálhatja át az európai energiapiacot, és komoly kihívás elé állíthatja a magyar kormányt és a MOL-t.
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn
Ukrán drónok támadtak egy elektronikai komponenseket gyártó üzemet, amely a támadás következtében kigyulladt. A gyár többek között az orosz hadsereget is ellátja alkatrészekkel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, hírszerzési információik szerint Oroszország az úgynevezett „árnyékflotta” tankerhajóit használja arra, hogy drónokat indítson és működtessen európai országok ellen. Ez magyarázatot adhat a közelmúlt furcsa drónészleléseire. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép: Orosz drón Kijev felett 2025. szeptember 7-én. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
Pánik a brit légtérben: két utasszállító is vészhelyzetet jelentett
Életbe lépett a 7700-as kód.
Busás haszonnal kecsegtet, ha így használod az elektromos autód
Németországból indult a trend.
Kína titokzatos új stratégiája: egy autóipari trükkel akarják leuralni az űripart
Tömeges termelés az űrben is.
Két tűz közé került a felemelkedő nagyhatalom, de éppen ez mutatja, hogy mennyire fontos szereplő lett
Meg kell találnia az érzékeny egyensúlyt.
Berobbant a rettegett, halálos járvány: egyre nő a fertőzöttek száma
A szakértők szerint nincs meg az erőforrás a védekezésre.
Sorozatos légtérsértések után lépett az EU-s ország: így akadályoznák meg a drónos incidenseket
Megszaporodtak a hasonló esetek a közelmúltban.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?