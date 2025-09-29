  • Megjelenítés
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

Ukrán drónok támadtak egy elektronikai komponenseket gyártó üzemet, amely a támadás következtében kigyulladt. A gyár többek között az orosz hadsereget is ellátja alkatrészekkel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, hírszerzési információik szerint Oroszország az úgynevezett „árnyékflotta” tankerhajóit használja arra, hogy drónokat indítson és működtessen európai országok ellen. Ez magyarázatot adhat a közelmúlt furcsa drónészleléseire. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Pont visszafolyt volna a küszöb alatt az orosz olaj és gáz, amikor Von der Leyen elzárja a csapot

Az EU történelmi fordulóponthoz érkezett: Ursula von der Leyen bizottsági elnök Donald Trump oldalán bejelentette, hogy Brüsszel hamarosan importvámokat vezetne be, hogy végleg megszüntesse az orosz olaj- és gázbehozatalt. Bár az orosz energiahordozók aránya az uniós ellátásban már a töredékére csökkent a háború kitörése óta, számos importőr továbbra is különböző trükkökkel – például harmadik országokban „átmosott” olajtermékek vásárlásával – kerüli meg a szankciókat. Néhány ország, főként Magyarország és Szlovákia, még mindig nagymértékben függ az orosz forrásoktól. A vámok bevezetéséhez elegendő lesz a tagállamok minősített többsége, így egyetlen ország sem tudja majd megvétózni a döntést, ami alapjaiban formálhatja át az európai energiapiacot, és komoly kihívás elé állíthatja a magyar kormányt és a MOL-t.

Pont visszafolyt volna a küszöb alatt az orosz olaj és gáz, amikor Von der Leyen elzárja a csapot
Az orosz hadsereget ellátó üzemet támadott Ukrajna, Zelenszkij megfejtést adott a rejtélyes drónészlelésekre – Háborús híreink hétfőn

Ukrán drónok támadtak egy elektronikai komponenseket gyártó üzemet, amely a támadás következtében kigyulladt. A gyár többek között az orosz hadsereget is ellátja alkatrészekkel. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóbeszédében azt mondta, hírszerzési információik szerint Oroszország az úgynevezett „árnyékflotta” tankerhajóit használja arra, hogy drónokat indítson és működtessen európai országok ellen. Ez magyarázatot adhat a közelmúlt furcsa drónészleléseire. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Címlapkép: Orosz drón Kijev felett 2025. szeptember 7-én. MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

