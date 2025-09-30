  • Megjelenítés
Ellentmondásos jelentések érkeznek a frontról: váratlan fordulat Pokrovszknál
Ellentmondásos jelentések érkeznek a frontról: váratlan fordulat Pokrovszknál

A DeepState ukrán katonai elemzőkből álló oldal nyilvánosságra hozta a legfrissebb jelentését, amelyben az orosz haladásokról írnak.

Két helyen is orosz haladásról számoltak be az ukrajnai frontvonalon a DeepState elemzői. Szeptember 30-ra Donyeck megyében Poltavka falu elfoglalásával haladtak előrébb. Ez a pokrovszki fronton található, amely jelenleg a háború egyik legforróbb vonalát jelenti, itt vannak a leghevesebb összecsapások. Az oroszok Zaporizzsja megyében is területeket szereztek, itt Novojanivka településnél értek el haladást. A DeepState szerint Moszkva a Szerebrianka-erdőben is haladást ért el, ez Donyeck és Luhanszk megye határán található, itt a Donyec folyó völgyében elért haladással meg tudják szilárdítani az északi vonalaikat.

A háromból a legérdekesebb fejleményt egyértelműen a Pokrovszk környéki fejlemények jelentik, mivel az elmúlt napokban

az ukrán források jelentős előrelépésről számoltak be, valamint arról, hogy több száz orosz katonát bekerítettek.

Ezek egyelőre még a DeepState naponta frissülő térképén sem láthatóak, viszont az már kitűnik, hogy az oroszok több területet is elvesztettek.

Egész Oroszország veszélyben lehet, rettegett rakétákat kaphat Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

