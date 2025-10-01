  • Megjelenítés
Szép csendben Ukrajna egyik szövetségese lett az orosz kőolajszármazék legnagyobb importőre, a világ pedig tehetetlenül nézi

Tajvan lett a világ legnagyobb orosz nafta importőre, annak ellenére, hogy csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz és Ukrajna szövetségesének tekinti magát - jelentette a The Guardian.

2025 első felében Tajvan 1,3 milliárd dollár értékben importált orosz naftát, ami a félvezetőipar számára szükséges vegyszerek gyártásához használt kőolajszármazék. A havi átlagos import közel hatszorosára nőtt a 2022-es átlaghoz képest, és

44%-kal emelkedett 2024 első félévéhez viszonyítva.

A Finnországban működő Energetikai és Tiszta Levegő Kutatóközpont szerdán közzétett jelentése szerint 2022 februárja óta Tajvan 6,8 millió tonna orosz naftát importált 4,9 milliárd dollár értékben, ami Oroszország teljes naftaexportjának 20%-át teszi ki.

Bár Tajvan csatlakozott az Oroszország elleni nemzetközi szankciókhoz és exportkorlátozásokat vezetett be, hogy megakadályozza csúcstechnológiás eszközeinek orosz katonai felhasználását, nem korlátozta az orosz fosszilis tüzelőanyagok vásárlását.

A sziget ugyanis energiaszükségletének mintegy 97%-át importból fedezi.

A nafta olyan nyersolaj-termék, amelyet a félvezetők gyártásához szükséges vegyszerek előállítására használnak. A félvezetők a tajvani gazdaság gerincét képezik valamint létfontosságúak a globális ipar számára is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

