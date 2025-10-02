Egész Oroszország veszélyben lesz, ha Trump ezt meglépi – Moszkva végre megtörte a csendet

Donald Trump amerikai elnök mérlegeli, hogy Tomahawk típusú cirkálórakétákat ad át Ukrajnának, a Kreml hivatalosan is reflektált ma délelőtt erre a lehetőségre.

Oroszország megfelelően fog válaszolni”

– közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, arra reflektálva, hogy Donald Trump elnök jelenleg mérlegeli, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának. Azt nem konkretizálta, hogy ezek pontosan milyen lépések lehetnek.

A Tomahawk egy nagy hatótávolságú cirkálórakéta - ezekkel a fegyverekkel Oroszország európai részét szinte bárhol támadni tudja Ukrajna.

A rakétákról és ezek képességeiről itt írtunk részletesen:

Peszkov arra kitért, hogy Moszkva fenntartja a kapcsolatot a Trump-adminisztrációval, viszont a Tomahawkokról, illetve az Új START egyezmény meghosszabbításáról nem beszéltek a közelmúltban.

Címlapkép forrása: Ford Williams/U.S. Navy via Getty Images