Egész Oroszország veszélyben lesz, ha Trump ezt meglépi – Moszkva végre megtörte a csendet

Oroszország megfelelően fog válaszolni”
– közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, arra reflektálva, hogy Donald Trump elnök jelenleg mérlegeli, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának. Azt nem konkretizálta, hogy ezek pontosan milyen lépések lehetnek.
A Tomahawk egy nagy hatótávolságú cirkálórakéta - ezekkel a fegyverekkel Oroszország európai részét szinte bárhol támadni tudja Ukrajna.
A rakétákról és ezek képességeiről itt írtunk részletesen:
Peszkov arra kitért, hogy Moszkva fenntartja a kapcsolatot a Trump-adminisztrációval, viszont a Tomahawkokról, illetve az Új START egyezmény meghosszabbításáról nem beszéltek a közelmúltban.
