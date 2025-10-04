  • Megjelenítés
Megtámadták Szentpétervárt – Riadó volt Oroszországban
Megtámadták Szentpétervárt – Riadó volt Oroszországban

Kifejezetten intenzív ukrán dróntámadás zajlott az éjjel Oroszország ellen: Szentpétervár térségében is lelőttek drónokat az orosz légvédelmi erők.

Az orosz védelmi minisztérium reggeli jelentése szerint 117 ellenséges drónt lőttek le a légtérben az éjjel – ez kifejezetten magas számnak számít.

A legtöbb UAV-t a határ menti Kurszk, Brjanszk és Rosztov régiókban lőtték le, de kifejezetten intenzív támadás érte Volgográdot (néhai Sztálingrád) is, ahol 16 légi járművet sikerült semlegesíteni.

Támadás érte az Ukrajnától 800 kilométerre található Leningrád régiót is (Szentpétervár és térsége), itt a légvédelem 6 ukrán drónt hatástalanított.

Az orosz védelmi minisztérium nem közli, mennyi drónt nem sikerült elfogni, a jelentésben nem olvashatók információk arról sem, keletkezett-e bármilyen kár az ukrán támadás során.

Ukrajna rendszeresen támadja Oroszország területét mélységi dróncsapásokkal, válaszul arra, hogy Oroszország 2022 óta folyamatos, napi szintű intenzív drón- és rakétacsapásokkal próbálja megtörni az ukrán lakosság ellenállási kedvét az Oroszország által indított katonai invázióval szemben.

Mélységi támadások Oroszország ellen, Limannál nyomulnak Putyin katonái - Híreink az ukrán frontról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

