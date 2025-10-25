A brit miniszterelnök nagy kritikusát választották meg a Munkáspárt második emberének

Lucy Powellt választották a kormányzó brit Munkáspárt vezetőhelyettesévé. Powell személyében olyan politikus került a Labour második legmagasabb párttisztségébe, aki rendszeresen bírálja Keir Starmer miniszterelnököt, a párt vezetőjét.

A párttagság és a Munkáspárttal szövetséges szakszervezetek szavazatainak eredményét szombaton hirdették ki. Az összesítés alapján

Lucy Powell 87 407, versenytársa, a kormány által favorizált Bridget Phillipson 73 536 voksot gyűjtött.

A vezetőhelyettes-választás közvetlen előzményeként szeptember elején lemondott miniszterelnök-helyettesi tisztségéről Angela Rayner, akiről kiderült, hogy az előírtnál több tízezer fonttal kevesebb vagyonosodási adót fizetett egy nagy értékű ingatlan megvásárlása után.

Rayner a Munkáspárt vezetőhelyettese is volt, és erről a posztjáról is távozott, ezért kellett választást kiírni a tisztség betöltésére.

Győzelmének szombati kihirdetése utáni beszédében Lucy Powell megismételte korábban is hangoztatott bírálatait. Úgy fogalmazott: a választók úgy érzik, hogy a Munkáspárt "nem elég merész" azoknak a változásoknak a végrehajtásában, amelyeket a tavalyi parlamenti választások előtt és azóta is megigért.

Hozzátette: a mélyen gyökerező társadalmi egyenlőtlenségek még tovább mélyültek, márpedig a Munkáspárt hagyományos szerepe és politikája éppen ezeknek az egyenlőtlenségeknek az elsimítása. A Labour új vezetőhelyettese szerint éppen ezért "irányváltásra" van szükség a párt politikájában.

Lucy Powell és Keir Starmer személyes ellentéteit jelezte, hogy amikor a miniszterelnök Angela Rayner távozása után kormányátalakítást hajtott végre, menesztette Powellt is a Munkáspárt alsóházi frakcióvezetői tisztségéből, amely a brit politikai berendezkedés alapján kabinettagsággal is jár.

A Labour vezetőhelyettese rendszerint a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölti, ha a párt kormányon van. Erre a posztra azonban Starmer már a szeptemberi kormányátalakítás során kinevezte David Lammy addigi külügyminisztert, vagyis Lucy Powell nem lesz Keir Starmer kormányának tagja.

Starmer vezetésével a Munkáspárt támogatottsága a tavalyi választási győzelem óta meredeken csökkent.

Ennek legutóbbi jele egy csütörtöki időközi választás volt, amelyet a walesi Caerphilly városában tartottak. Ebben a választókörzetben több mint száz éve - gyakorlatilag a párt megalapítása óta - mindig a munkáspárti jelölt győzött, most azonban a Labour példátlanul súlyos vereséggel a harmadik helyre szorult a walesi függetlenségre törekvő Plaid Cymru párt, illetve a Nigel Farage vezette radikálisan EU- és bevándorlásellenes Reform UK jelöltjei mögött.

Az eredmény ismertté válása után felerősödtek azok a hangok a Munkáspárt politikai hátországán belül, amelyek szerint Keir Starmernek távoznia kellene a párt vezetői tisztségéből és a kormány éléről.

