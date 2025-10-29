  • Megjelenítés
Azt mondják az oroszok, megkapták a végső ultimátumot Trumptól – Hat hónapjuk maradt elfoglalni a Donbaszt
Globál

Azt mondják az oroszok, megkapták a végső ultimátumot Trumptól – Hat hónapjuk maradt elfoglalni a Donbaszt

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök lényegében hat hónapos ultimátumot adott Oroszországnak – ezen időszak alatt hajlandó lesz leülni tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásáról, miközben az orosz hadsereg lényegében szabad kezet kap a Donbasz elfoglalására – mondták el orosz politikai elemzők az MK.ru-nak.

Szergej Latusev orosz elemző úgy látja, Trumpot az Európai Unió és „russzofób körök” Amerikában is arra presszionálja, hogy „folytassa a háborút” (támogassa feltétel nélkül Ukrajnát), Trump viszont továbbra is békét akar teremteni.

Ennek fejében Trump egyelőre felfüggesztette a Steven Witkoff főtárgyaló által tárgyalt orosz-amerikai egyezmények előkészítését és szankcionálta Oroszországot, egy újságírói kérdésre viszont azt mondta,

„hat hónap múlva” meglátjuk, mennyire lesznek hatékonyak a Moszkvára kihelyezett büntetőintézkedések.

Latrusev úgy látja, ezt a hat hónapra vonatkozó kijelentést nyugodtan lehet egyfajta határidőnek tekinteni:

Trump ez idő alatt akar új békecsúcsot szervezni Putyinnal, közben pedig hagyja az oroszokat dolgozni a frontvonalon.

Latrusev úgy gondolja, Trump lényegében megengedi az oroszoknak, hogy hat hónapig szabadon hódítsanak a Donbaszban, melynek fejében az EU és Kijev is belátja, hogy nem lehet tovább húzni a háborút és „nem érdemes szabotálni a béketermetést.”

Andrej Revnyicev ennél egy kicsit árnyaltabban látja a helyzetet: az orosz elmező szerint Trump valóban békét akar, mivel Oroszország és Európa helyett Kínára akar fókuszálni. Revnyicev viszont nem gondolja azt, hogy Trump „szabad kezet ad” Oroszországnak a Donbasz elfoglalására, csupán úgy véli,

az elnök időt kér, hogy egyértelműbben kirajzolódjon, melyik harcoló oldal kerekedik felül a keleti fronton.

Mindkét elemző hangsúlyozza: az Oroszországgal szemben kivetett szankciók nem lesznek annyira durvák, mint amennyire elsőre tűntek, Trump azért döntött a gazdasági támadás mellett, mert meg akarta gátolni a Kongresszust, hogy bénító szankciókat helyezzen ki. Ugyanakkor tény, hogy ezzel az elnök is nyomást is gyakorol a Kremlre.

Arra az orosz elemzők nem térnek ki, mi lesz, ha lejár a hat hónap és nem sikerül békét teremteni Ukrajnában, csak arról beszélnek, Ukrajna nagyon szeretné megkapni a Tomahawk rakétákat, melyeket egyelőre nem hajlandó Trump odaadni Kijevnek. Egyikük megvádolja Kijevet azzal, hogy atomerőműveket akarnak támadni az amerikai cirkálórakétákkal.

Kapcsolódó cikkünk

Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
szlovjanszk ukrajna háború
Globál
Támadás érte Moszkvát, incidens történt a NATO keleti szárnyán – Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility