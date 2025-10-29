Azt mondják az oroszok, megkapták a végső ultimátumot Trumptól – Hat hónapjuk maradt elfoglalni a Donbaszt

Szergej Latusev orosz elemző úgy látja, Trumpot az Európai Unió és „russzofób körök” Amerikában is arra presszionálja, hogy „folytassa a háborút” (támogassa feltétel nélkül Ukrajnát), Trump viszont továbbra is békét akar teremteni.
Ennek fejében Trump egyelőre felfüggesztette a Steven Witkoff főtárgyaló által tárgyalt orosz-amerikai egyezmények előkészítését és szankcionálta Oroszországot, egy újságírói kérdésre viszont azt mondta,
„hat hónap múlva” meglátjuk, mennyire lesznek hatékonyak a Moszkvára kihelyezett büntetőintézkedések.
Latrusev úgy látja, ezt a hat hónapra vonatkozó kijelentést nyugodtan lehet egyfajta határidőnek tekinteni:
Trump ez idő alatt akar új békecsúcsot szervezni Putyinnal, közben pedig hagyja az oroszokat dolgozni a frontvonalon.
Latrusev úgy gondolja, Trump lényegében megengedi az oroszoknak, hogy hat hónapig szabadon hódítsanak a Donbaszban, melynek fejében az EU és Kijev is belátja, hogy nem lehet tovább húzni a háborút és „nem érdemes szabotálni a béketermetést.”
Andrej Revnyicev ennél egy kicsit árnyaltabban látja a helyzetet: az orosz elmező szerint Trump valóban békét akar, mivel Oroszország és Európa helyett Kínára akar fókuszálni. Revnyicev viszont nem gondolja azt, hogy Trump „szabad kezet ad” Oroszországnak a Donbasz elfoglalására, csupán úgy véli,
az elnök időt kér, hogy egyértelműbben kirajzolódjon, melyik harcoló oldal kerekedik felül a keleti fronton.
Mindkét elemző hangsúlyozza: az Oroszországgal szemben kivetett szankciók nem lesznek annyira durvák, mint amennyire elsőre tűntek, Trump azért döntött a gazdasági támadás mellett, mert meg akarta gátolni a Kongresszust, hogy bénító szankciókat helyezzen ki. Ugyanakkor tény, hogy ezzel az elnök is nyomást is gyakorol a Kremlre.
Arra az orosz elemzők nem térnek ki, mi lesz, ha lejár a hat hónap és nem sikerül békét teremteni Ukrajnában, csak arról beszélnek, Ukrajna nagyon szeretné megkapni a Tomahawk rakétákat, melyeket egyelőre nem hajlandó Trump odaadni Kijevnek. Egyikük megvádolja Kijevet azzal, hogy atomerőműveket akarnak támadni az amerikai cirkálórakétákkal.
Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images
