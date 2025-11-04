  • Megjelenítés
Betelt a pohár, kiadták a parancsot Brüsszelben: azonnal le kell lőni a betolakodó drónokat!
Betelt a pohár, kiadták a parancsot Brüsszelben: azonnal le kell lőni a betolakodó drónokat!

A belga hadsereg elrendelte az azonosítatlan drónok lelövését a katonai bázisok felett, ha erre adódik biztonságos mód - számol be a Belga News Agency.

Frederik Vansina, a belga hadsereg főparancsnoka hétfőn bejelentette:

ha ismét drónok tűnnek fel katonai támaszpontok felett, a katonák megsemmisítik azokat.

Hangsúlyozta, csak akkor tesznek így, ha ez biztonságosan, járulékos károk nélkül megoldható. Vansina szerint a feladat nem könnyű, mert a drónokat éjjel reptetik, kisméretűek és rendkívül jól manővereznek.

a mostani bejelentés előzménye, hogy Vasárnap este négy drónt észleltek a belgiumi Peer közelében fekvő Kleine-Brogel légibázis felett.

Ez már zsinórban a harmadik éjszaka volt, amikor dróntevékenységre lettek figyelmesek belga katonai és polgári létesítmények fölött. A rendőrség ugyanekkor bejelentést kapott arról is, hogy egytucatnyi drón repült át egy ipari park felett, de a helyszínen nem találtak semmit.

Vansina rámutatott, Belgium drónelhárító képességei – például a felderítő eszközök, a jelzavarók és az úgynevezett "drónpuskák" – jelenleg korlátozottnak minősülnek. De gyorsított ütemben elindította ezek megerősítését.

A Kleine-Brogel légibázis hétfőn iránymutatást adott ki a környékbeli lakosoknak: a gyanús tevékenységet a lehető leghamarabb jelentsék a rendőrségnek, és ha drónt látnak, lehetőség szerint készítsenek róla fényképet vagy videót. A tájékoztató arra is figyelmeztetett, hogy ne dőljenek be a közösségi médiában terjedő álhíreknek.

Korábban a helyi rendőrség furgonból próbálta a földről követni a drónokat, miközben a szövetségi rendőrség helikoptere a levegőből üldözte őket, de az akció nem járt sikerrel.

