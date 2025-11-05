Évtizedek óta nem látott modernizáció jöhet a lesajnált országban - Nagy szerepet kaphat a Magyarországon is aktív fegyvergyártó

A cél a görög szárazföldi erők gyors és költséghatékony megerősítése, a hazai védelmi ipar érdemi bevonásával.
A Greek Reporter értesülése szerint Athén egy olyan német csomagot mérlegel, amely új és használt lánctalpas platformokkal fiatalítaná a flottát. A Rheinmetall KF41 Lynx modern, nagy mobilitású, tűztámogatást nyújtó gyalogsági harcjármű, a Marder 1A3 pedig bevált, ma is használt típus.
Ezzel párhuzamosan napirenden van a Leopard 2A4 fő harckocsik A7-es szinthez közelítő korszerűsítése. A fejlesztés növelné a tűzerőt és a túlélőképességet, valamint javítaná a digitális integrációt is.
Egy korábban ismertetett Rheinmetall-keretrendszer nagyjából 205 Lynx IFV és mintegy 200 Marder 1A3 párosítására épül.
Iparági források szerint ez az elképzelés került szóba akkor is, amikor Athén és Berlin az ütemezésről tárgyalt.
A KF41 Lynx gyártása már zajlik Magyarországon, Zalaegerszegen, míg egy további gyártósor kiépítése folyamatban van Ukrajnában.
Bár a Marder egy régebbi konstrukció, de így is komoly előrelépést jelentene a görög BMP-1-esekhez és M113-asokhoz képest. Fő előnye, hogy a készletek rendelkezésre állnak, így gyorsan szolgálatba álíltható, míg a Lynx fejlesztése felfut.
A harckocsik fejlesztése a csomag másik alappillére. Görögországnak 183 Leopard 2A4-e van, amelyeket az A7 HEL-hez közelítő konfigurációra korszerűsítenének. Ez magában foglalná a továbbfejlesztett védelmet, a modern tűzvezető rendszert és opcionális aktív védelmi megoldásokat.
Az ajánlat elfogadása a görög IFV-állomány megháromszorozását, több mint 500 járműre emelését vetíti előre.
A portál megjegyezte:
Ilyen jellegű modernizáció évtizedek óta nem volt Görögországban.
Címlapkép forrása: rheinmetall ag
