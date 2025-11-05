  • Megjelenítés
Évtizedek óta nem látott modernizáció jöhet a lesajnált országban - Nagy szerepet kaphat a Magyarországon is aktív fegyvergyártó
Globál

Évtizedek óta nem látott modernizáció jöhet a lesajnált országban - Nagy szerepet kaphat a Magyarországon is aktív fegyvergyártó

Portfolio
Németország több mint 400 gyalogsági harcjármű átadását ajánlotta fel Görögországnak, eközött vegyesen lesz KF41 Lynx és használ Marder 1A3 IFV is. Az ajánlatcsomag a Leopard 2A4 harckocsik korszerűsítését is tartalmazza - írta a Greek Reporter.

A cél a görög szárazföldi erők gyors és költséghatékony megerősítése, a hazai védelmi ipar érdemi bevonásával.

A Greek Reporter értesülése szerint Athén egy olyan német csomagot mérlegel, amely új és használt lánctalpas platformokkal fiatalítaná a flottát. A Rheinmetall KF41 Lynx modern, nagy mobilitású, tűztámogatást nyújtó gyalogsági harcjármű, a Marder 1A3 pedig bevált, ma is használt típus.

Ezzel párhuzamosan napirenden van a Leopard 2A4 fő harckocsik A7-es szinthez közelítő korszerűsítése. A fejlesztés növelné a tűzerőt és a túlélőképességet, valamint javítaná a digitális integrációt is.

Egy korábban ismertetett Rheinmetall-keretrendszer nagyjából 205 Lynx IFV és mintegy 200 Marder 1A3 párosítására épül.

Még több Globál

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Figyelmeztet a friss NATO-tagország: biztos vereséggel érne fel egy Oroszország elleni háború

Lelőttek egy orosz gyártmányú Il-76-ost, ráadásul állítólag kínai légvédelem

Iparági források szerint ez az elképzelés került szóba akkor is, amikor Athén és Berlin az ütemezésről tárgyalt.

A KF41 Lynx gyártása már zajlik Magyarországon, Zalaegerszegen, míg egy további gyártósor kiépítése folyamatban van Ukrajnában.

Bár a Marder egy régebbi konstrukció, de így is komoly előrelépést jelentene a görög BMP-1-esekhez és M113-asokhoz képest. Fő előnye, hogy a készletek rendelkezésre állnak, így gyorsan szolgálatba álíltható, míg a Lynx fejlesztése felfut.

A harckocsik fejlesztése a csomag másik alappillére. Görögországnak 183 Leopard 2A4-e van, amelyeket az A7 HEL-hez közelítő konfigurációra korszerűsítenének. Ez magában foglalná a továbbfejlesztett védelmet, a modern tűzvezető rendszert és opcionális aktív védelmi megoldásokat.

Az ajánlat elfogadása a görög IFV-állomány megháromszorozását, több mint 500 járműre emelését vetíti előre.

A portál megjegyezte:

Ilyen jellegű modernizáció évtizedek óta nem volt Görögországban.

Kapcsolódó cikkünk

Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: rheinmetall ag

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Property Awards 2025

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondták az oroszok: ha a NATO ezt megteszi, Oroszország tényleg megtámadja Európát
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán
Orosz tábornok: ha ezt a fegyvert elveszti Ukrajna, a hadsereg pillanatok alatt összeomlik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility