Megtámadták Oroszországot – Moszkva szerint egy háborúban semleges országnak is köze van az incidenshez
Portfolio
Ukrán drónok csapódtak be ma reggel Volgográdba, van rá esély, hogy a támadás nem Ukrajnából, hanem Kazahsztánból indult – fejtegeti Szergej Lipovoj orosz légierő-tábornagy a News.ru-nak.

Volgográd Kazahsztán határán húzódik, szóval nem tudom kizárni, hogy ukrán ügynökök ebből az országból indították a drónokat”

– jelentette ki az orosz katonai vezető.

Úgy látja, hogy „Ukrajna vesztésre áll minden fronton,” ezért próbálja „terrortámadásokkal” provokálni Oroszországot más országok területének felhasználásával.

Lipovoj tábornok semmilyen bizonyítékot nem hoz állításaira, Ukrajna pedig rendelkezik olyan drónokkal, amelyek az ország területéről is elérik Volgográd régiót.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

