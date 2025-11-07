  • Megjelenítés
Halálos szorításba került Pokrovszk, felvonult a határon a KNDK hadereje - Híreink az ukrán frontról pénteken
Halálos szorításba került Pokrovszk, felvonult a határon a KNDK hadereje - Híreink az ukrán frontról pénteken

Nagyon úgy fest, hogy hamarosan véget ér a stratégiai fontosságú Pokrovszk erődvárosért vívott küzdelem: a település jelentős részét elfoglalták az oroszok - Kijev szerint még dúlnak a harcok, Moszkva már majdhogynem be is jelentette a győzelmet. Északon, Harkiv megyében Kupjanszk sincs sokkal jobb helyzetben. Közben hírszerzési információk érkeztek Dél-Koreából arról, hogy az ukrajnai határon felvonult az oroszok mellett körülbelül 10 ezer észak-koreai katona is. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
Erősítést kapott Ukrajna

Ukrajna Lettországtól 21 Patria páncélozott járművet kapott, a gépek átadása tegnap történt meg, Rigában.

(RBK)

