Durva támadás érte az orosz olajinfrastruktúrát, Moszkva soha nem látott válaszcsapást indított

Oroszország éjszaka átfogó drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen, amely legalább két halálos áldozatot követelt, és rendkívüli áramkorlátozásokat váltott ki.

Volodimir Zelenszkij szerint több mint 450 támadódrónt és 45 rakétát lőttek ki, közel 30 célpontot érve. Az ukrán elnök szigorúbb nemzetközi szankciókat sürgetett.

A támadások főként energetikai létesítményeket értek, miközben Oroszország a tél közeledtével rendszeresen célozza az ukrán energiainfrastruktúrát. A Naftogaz vezetője szerint október óta ez volt a kilencedik csapás a civil gázrendszer ellen; egy dolgozó megsebesült. Kremencsuk áram, víz és részben fűtés nélkül maradt, Dnyipróban két ember meghalt, 12-en megsérültek.

Kijevben vészhelyzeti áramszünetet vezettek be, Harkivban pedig jelentős ellátási zavar alakult ki. Az odesszai régióban is károk keletkeztek, miután egy drón találat ért egy energetikai objektumot.

Ukrán válaszként fokozódtak a támadások orosz olaj- és gázlétesítmények ellen. A volgográdi régióban több helyen kimaradt az áram egy ukrán dróntámadás miatt, valamint

a térség olajfinomítóját is találat érte, amelyben lángok csaptak fel.

A moszkvai védelmi minisztérium szerint éjszaka 79 drónt semmisítettek meg tíz országrészben.

Címlapkép forrása: Kharkiv Reg. Mil. Administration/Anadolu via Getty Images