Hamarosan elesik Pokrovszk - Itt ér véget Ukrajna donyecki háborúja?

Végóráit éli az ukrán erődváros és nagyon úgy tűnik, Oroszország napokon belül teljesíti az egyik legfontosabb célját 2026-ban: Pokrovszk elfoglalását. A donyecki település ugyanakkor csak egy állomás – a cél a teljes medence orosz megszállása. Moszkva egyértelmű vágya az ukrán erődövezet felszámolása, a kérdés csak az, vajon Pokrovszk elfoglalásával megnyílik-e a lehetőség erre.

2025-ben Oroszország egyértelmű céljai közé tartozott Toreck és Pokrovszk elfoglalása. Míg Toreck Kosztjantinivka elővárosaként töltött be fontos szerepet, addig Pokrovszk az ún. erődövezet déli kulcsa volt.

Az erődövezet észak-nyugat Donyeck megye egy jelentős, erősen városiasodott részét öleli fel, amelyet az ukrán hadsereg több mint egy évtizede épít ki tartós védekezésre. Az erődítmény-öv négy nagyvárosból és több településből áll, amelyek észak-déli irányban húzódnak a H-20-as Kosztjantinivka -Szlovjanszk autópálya mentén. Szlovjanszk és Kramatorszk jelentős logisztikai központként szolgál az ukrán erők számára, továbbá utóbbi jelenleg Donyeck megye ideiglenes közigazgatási központja és fontos ipari város.

L'Ukraine va perdre #Pokrovsk, plus grande ville prise en 2 ans et demi par la Russie La situation de l'armée ukrainienne se dégrade de jours en jours, en passe de perdre deux nœuds logistiques stratégique, Pokrovsk et Koupiansk.Depuis le début de l'année, l'armée russe… pic.twitter.com/sOMp7aAoWT https://twitter.com/hashtag/Pokrovsk?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Clément Molin (@clement_molin) October 29, 2025

Ebből a szempontból Pokrovszk elhelyezkedése abban játszik kulcsszerepet, hogy elfoglalásával lényegében „délről” megkerülhetővé, de legalábbis támadhatóvá válna az erődövezet területe. Pavlohrad és Dobropilja irányába történő előrenyomulással pedig Ukrajna belső területei is veszélyeztethetőek.

Kétségtelen, hogy Pokrovszk elfoglalása Oroszország legnagyobb 2025-ös győzelmének fog számítani – mint ahogy 2024-ben Avgyijivka elfoglalása és Donyeck (a város) előterének megtisztítása, 2023-ban pedig Bahmut elfoglalása jelentette az orosz haderő azévi sikerét.

A két nagyváros (Pokrovszk mellett található Mirnohrad) elvesztését követően Ukrajna kezében lényegében már csak 4 város marad a donbaszi régióban – ezzel pedig

Oroszország a végső próbatételéhez érkezik, legalábbis ami a Donbasz meghódítását jelenti.

Mi történik, ha elesik egy ukrán nagyváros?

Oroszország több, hosszan tartó városostromot is megvívott az állóháború során – ilyen volt például Bahmut és Avgyijivka is. A két település elfoglalása utáni események ugyanakkor nem is mondhatnának jobban ellent egymásnak.

Bahmutnál a védők elég időt nyertek az ukrán vezetésnek a mögöttes védelem megerősítésére, ennél fogva az (egyébként Kosztjantinivka irányába történő) orosz támadás néhány kilométerre a településtől elakadt. Bár maga a város már 2023-ban elesett,

az orosz haderő azóta se jutott túl a tőle 10 kilométerre található Csasziv Jar településen.

Ezzel szemben Avgyijivka elestét követően az orosz haderő mintegy 40 kilométert „vágtatott” nyugati irányba, az ukrán haderő csak Pokrovszk előterében volt képes megállítani az előretörést.

Unlike Avdiivka's rear which was not fortified (Russian push for 5 months, stopped at the gates of Pokrovsk in 2024), Pokrovsk's rear was prepared, just like Bakhmout's in 2023, preventing at the time a collapse all the way to Kramatorsk. pic.twitter.com/vTRd43xZyC https://t.co/vTRd43xZyC November 1, 2025

Látható: a hónapokig tartó pozícióharcot követő orosz előrenyomulás mértékét nagymértékben meghatározta az, hogy

milyen mögöttes védelem helyezkedett el az adott város mögött.

Míg Bahmutot követően az orosz erők egyenesen az ukrán erődrendszerbe futottak bele, addig Avgyijivkánál pont a védelmi rendszerek mindennemű hiánya segítette Putyin katonáit.

Mi történhet, ha elesik Pokrovszk?

Pokrovszk elfoglalása komoly stratégiai előnyhöz juttatja Oroszországot: a város alapvetően egy dombtetőn fekszik, valamint jelentős vasút- és közúthálózattal rendelkezik.

The capture of Pokrovsk is drawing closer, culminating a two-year offensive to first clear the outskirts of Donetsk and then assault this strategic city.Situated on a hilltop and boasting a significant rail and road network, Pokrovsk will give the russians a major advantage. pic.twitter.com/DbbXBatdqX https://t.co/DbbXBatdqX — Clément Molin (@clement_molin) November 1, 2025

Ugyanakkor az, hogy Oroszország óvatosan, közel egy évig tartó harcban jutott el a város elfoglalásának utolsó fázisába, lehetővé tette az ukránoknak, hogy átszervezzék az erődítmény-öv védelmét, alkalmazkodjanak az új frontvonalakhoz, és előkészítsék az északon Dobropillába, nyugaton pedig Pavlohradba vezető utak közötti védelmi vonalakat.

Moszkva katonai felsővezetői vélhetően két elképzelést forgatnak a fejükben. Az egyik lehetőség ezek közül az lehetne, hogy az orosz egységek folytatják a nyugatra történő előrenyomulást. Ebben az esetben légvonalban kb. 90 kilométerre vannak a következő ukrán nagyvárostól (Pavlohrad), valamint további 50 kilométerre Dnyiprótól, valamint a Dnyepertől.

Ezt azonban erősen megnehezíti az, hogy Pokrovszk és Pavlohrad között már szinte teljesen kiépültek az új védelmi vonalak. Az M03-as jelzésű autópálya mentén három részből álló mélységi védelem épült ki, további kettő pedig – a térképek alapján – folyamatban van.

New Ukrainian defenses this week.Yellow = ditchesBlue = dragon's teethGray = barbed wireRed = new pic.twitter.com/Cpl1vtD0HB https://t.co/Cpl1vtD0HB — Playfra (@Playfra0) October 31, 2025

A második lehetőség ezzel szemben a Donbassz 4 megmaradt városára helyezni a fókuszt. Az orosz haderő ugyanakkor Bahmut óta kerüli a nagy véráldozattal járó városi harcokat, helyette a „kvázibekerítésre” és az orosz gyalogság beszivárgására apellál. Előbbi a cél három irányból történő megközelítését takarja (míg a drónok „lefedezik” a település negyedik oldalát, nagy veszteséget okozva ezzel az ukránok utánpótlásában). Utóbbi pedig azon az egyszerű tényen alapul, hogy az ukrán haderő kritikus emberhiánnyal küzd, így egyre könnyebb kis létszámú szabotázs-csoportokat átjuttatni az ukrán védelmi vonalak között.

Mindez hadműveleti szinten azt jelenthetné, hogy az erődítmény-övet inkább Dobropillja irányába támadják majd, (kb. 20 kilométerre északnyugatra Pokrovszktól). A probléma, amivel szembe kell néznie Putyin katonáinak, itt is hasonló, mint Pavlohrad irányába: Dobropilljáig egy, azt követően pedig kettő, majdnem teljesen kiépült védelmi vonal várja az oroszokat. Az itteni áttörés megakadályozása ugyanis lehetővé tette Kijev számára a készülő 3 védelmi vonal, valamint a 2, Dobropillja mögötti, keleti-nyugati irányú védművek befejezését.

A négy város ráadásul nem annyira elszigetelt egymástól, mint Pokrovszk, vagy Avgyijivka volt – az orosz haderőnek jóval nagyobb területet kell ellenőrzése alá hajtania ahhoz, hogy az ukránokat szorongatott helyzetbe hozza. Kosztjantinivkát ugyanakkor, mint az erődítmény-öv legdélkeletibb városát, már így is majdhogynem három irányból fenyegetik – ráadásul a város maga egy völgyben fekszik.

The battle for Kostiantynivka has only just begun, and the city is still far from being encircled. The battle will be easier than Pokrovsk, given that the city is at the bottom of a valley, the roads more exposed.The key to the battle will be capturing both east and west… pic.twitter.com/jxxCDBxqxt https://t.co/jxxCDBxqxt — Clément Molin (@clement_molin) November 1, 2025

A súlyos ukrán emberhiány miatt Kijev is nehéz helyzetbe kerülhet –

gyalogság nélkül a városok tarthatatlanok, vagyis Kijevnek még azok előterében kell megállítania az orosz támadásokat.

Az orosz támadás ennek ellenére is vélhetően észak felé irányul majd, miközben kiújulnak a harcok keleten (Csasziv Jar és Sziverszk), valamint északon Liman és a Sziverszkij Donyec folyó térségben is.

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images