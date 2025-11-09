Nagyot villantak az orosz ötödik generációs Szu-57-es lopakodó vadászgépek: kiderült, mire szánja ezeket Moszkva

November 9-én az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (UAC) promóciós videót tett közzé, amelyen először látható a Szu-57-es vadászgép nyitott első belső fegyvertere rakétákkal felszerelve. A felvétel a Dubaj Airshow 2025 előtt néhány nappal jelent meg, és a Rosztek több hónapos kommunikációját követi a megnövelt szállításokról és fejlesztésekről. A videón a T-50-9 "509" tesztrepülőgép látható, amint nyitott fegyvertér-ajtókkal végez dinamikus manővereket. A felvétel legfontosabb eleme, hogy az első fő fegyvertérben két H-58UShK radarelhárító rakéta található, amelyeket kifejezetten a Szu-57-es belső hordozására alakítottak ki, összekapcsolva a Vimpel UVKU-50 típusú kilövőszerkezetekkel.

A video shows a flight demonstration of the Su-57 prototype (T-50-9) fighter jet piloted by Sergei Bogdan, likely in preparation for the Dubai Airshow 2025. During the demonstration, the aircraft’s internal weapon bays were displayed, revealing Kh-58 and R-74 missiles. pic.twitter.com/m5ftyvMkNt https://t.co/m5ftyvMkNt — H. Memarian (@HEMemarian) November 9, 2025

Figyelemreméltó, hogy a gépen külső függesztményként egy pár R-74/R-74M2 rövid hatótávolságú levegő-levegő rakéta is látható. Ez a kombináció az ellenséges légvédelem elnyomására (SEAD) és önvédelemre egyaránt alkalmas konfigurációt mutat be, bár optimális lopakodó üzemmódban ezeket a rakétákat valószínűleg az oldalsó fegyvertárolókban helyeznék el. A videó időzítése nem véletlen. A felvételt közvetlenül a Dubaj Airshow előtt tették közzé, ahol Moszkva a szankciók és az ellátási láncok problémái ellenére is külföldi érdeklődést szeretne kelteni a Szu-57 iránt. A széles körben terjedő, de nem megerősített kiszivárgott dokumentumok szerint Irán, Algéria és Etiópia is érdeklődik a típus iránt.

A két H-58UShK lokátorromboló rakéta belső elhelyezése technikai szempontból is fontos információkat árul el a gép képességeiről.

A rakéták moduláris, összecsukható kialakítása és az UVKU-50 kilövőszerkezettel való integrációja jelzi, hogy a fegyvertér képes nehéz radarelhárító rakétákat befogadni anélkül, hogy az ajtók részleges nyitásakor problémák lépnének fel. A bemutató hadműveleti és geopolitikai üzenete egyértelmű: az UAC a Szu-57-est az első hullámban bevetett, radar elleni támadásokra (SEAD) alkalmas eszközként reklámozza. Egy olyan világban, ahol Ukrajna, a Közel-Kelet és Észak-Afrika is vitatott elektromágneses terep, egy lopakodó kialakítású vadászgép, amely belső térben nehéz radarelhárító rakétákat szállíthat, a következő évtized korai bevetési forgatókönyveinek kulcseleme lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images