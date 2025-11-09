  • Megjelenítés
Nagyot villantak az orosz ötödik generációs Szu-57-es lopakodó vadászgépek: kiderült, mire szánja ezeket Moszkva
Globál

Nagyot villantak az orosz ötödik generációs Szu-57-es lopakodó vadászgépek: kiderült, mire szánja ezeket Moszkva

Portfolio
Az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (UAC) új felvételeket tett közzé, amelyeken egy Szu-57-es vadászgép nyitott első belső fegyvertere látható két nagy méretű, radarelhárító rakétával. A bemutató a Dubaj Airshow 2025 előtt időzítve az exportlehetőségeket és a gép fejlesztéseit hivatott népszerűsíteni - számolt be az Army Recognition.

November 9-én az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (UAC) promóciós videót tett közzé, amelyen először látható a Szu-57-es vadászgép nyitott első belső fegyvertere rakétákkal felszerelve. A felvétel a Dubaj Airshow 2025 előtt néhány nappal jelent meg, és a Rosztek több hónapos kommunikációját követi a megnövelt szállításokról és fejlesztésekről. A videón a T-50-9 "509" tesztrepülőgép látható, amint nyitott fegyvertér-ajtókkal végez dinamikus manővereket. A felvétel legfontosabb eleme, hogy az első fő fegyvertérben két H-58UShK radarelhárító rakéta található, amelyeket kifejezetten a Szu-57-es belső hordozására alakítottak ki, összekapcsolva a Vimpel UVKU-50 típusú kilövőszerkezetekkel.

Figyelemreméltó, hogy a gépen külső függesztményként egy pár R-74/R-74M2 rövid hatótávolságú levegő-levegő rakéta is látható. Ez a kombináció az ellenséges légvédelem elnyomására (SEAD) és önvédelemre egyaránt alkalmas konfigurációt mutat be, bár optimális lopakodó üzemmódban ezeket a rakétákat valószínűleg az oldalsó fegyvertárolókban helyeznék el. A videó időzítése nem véletlen. A felvételt közvetlenül a Dubaj Airshow előtt tették közzé, ahol Moszkva a szankciók és az ellátási láncok problémái ellenére is külföldi érdeklődést szeretne kelteni a Szu-57 iránt. A széles körben terjedő, de nem megerősített kiszivárgott dokumentumok szerint Irán, Algéria és Etiópia is érdeklődik a típus iránt.

A két H-58UShK lokátorromboló rakéta belső elhelyezése technikai szempontból is fontos információkat árul el a gép képességeiről.

Még több Globál

Hamarosan olyan amerikai csúcsfegyverek érkezhetnek Magyarországra, amelyekért sorban állnak az országok

Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap

Hét évtized után is nyomaszt egy nemzet tragédiája: a világ legfeszültebb határán kávézva figyelhetik a turisták a diktatúra katonáit

A rakéták moduláris, összecsukható kialakítása és az UVKU-50 kilövőszerkezettel való integrációja jelzi, hogy a fegyvertér képes nehéz radarelhárító rakétákat befogadni anélkül, hogy az ajtók részleges nyitásakor problémák lépnének fel. A bemutató hadműveleti és geopolitikai üzenete egyértelmű: az UAC a Szu-57-est az első hullámban bevetett, radar elleni támadásokra (SEAD) alkalmas eszközként reklámozza. Egy olyan világban, ahol Ukrajna, a Közel-Kelet és Észak-Afrika is vitatott elektromágneses terep, egy lopakodó kialakítású vadászgép, amely belső térben nehéz radarelhárító rakétákat szállíthat, a következő évtized korai bevetési forgatókönyveinek kulcseleme lehet.

Kapcsolódó cikkünk

Lavrov: Készen állok személyes találkozókra az amerikai külügyminiszterrel - Háborús híreink vasárnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Megszólalt Brüsszel a Trump–Orbán-találkozón bejelentett orosz energiaimport-mentességről
A háború kezdete óta nem történt ilyen: összeomlott a legendás harckocsigyár termelése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility