A világ legnépesebb országában bukkantak fel váratlanul az amerikai B-1B Lancer stratégiai bombázók

November 13-ig tartanak azok a közös műveletek Dél-Indiában, amelyen rést vesznek az amerikai légierő gépei is. Az erről szóló bejelentést Újdelhi november 12-én tette a közösségi médiában. A felvételeken az Egyesült Államok stratégiai bombázói mellett felbukkannak az indiai légierő (IAF) vadászgépei is, például Szu-30MKI-k és Mirage-2000-k. A közlemény szerint a két ország a kommunikáció javítását, valamint a közös taktikai összehangolást gyakorolták. Washington és Delhi a stratégiai fontosságú indo-csendes-óceáni térségben szeretnék erősíteni az együttműködést.

INDIA–US AIR EXERCISE The Indian Air Force and United States Air Force are engaged in a bilateral exercise from 10–13 Nov 25, aimed at fostering mutual learning and enhancing interoperability.USAF is participating with the B-1B Lancer.#IAF #USAF #Interoperability… pic.twitter.com/49z1jYsv91 https://twitter.com/hashtag/IAF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Indian Air Force (@IAF_MCC) November 12, 2025

Az amerikai hozzájárulás a Lancer stratégiai bombázok részvételére összepontosít, míg az indiai eszközök többcélú vadászgép-fedezetet, szenzor-fúziót és légi dominanciát biztosítanak különböző magasságokon és sebességeken.

A gyakorlatnak fontos üzenete van, ugyanis jelzi, hogy a két hatalom között a védelmi-biztonsági együttműködések továbbra is fennmaradtak, sőt, tovább mélyülnek.

Az elmúlt időszakban Donald Trump amerikai elnök vámpolitikájával büntette a dél-ázsiai országot, kiemelten az orosz szénhidrogének vásárlása miatt. Emiatt egy pillanatig úgy tűnt, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök elkötelezi magát Oroszország és Kína tengelye mellett, viszont a stratégiai nézeteltérések – különösen északi szomszédjával – arra késztette, hogy fenntartsa az Egyesült Államokkal a kapcsolatokat.

Címlapkép forrása: Richard Sheinwald/Bloomberg via Getty Images