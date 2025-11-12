  • Megjelenítés
A világ legnépesebb országában bukkantak fel váratlanul az amerikai B-1B Lancer stratégiai bombázók
Globál

A világ legnépesebb országában bukkantak fel váratlanul az amerikai B-1B Lancer stratégiai bombázók

Portfolio
Az Army Recognition számolt be arról, hogy az Egyesült Államok az indiai légierővel közösen tart négynapos hadgyakorlatot, amelyen a B-1B Lancer bombázók is felbukkantak.

November 13-ig tartanak azok a közös műveletek Dél-Indiában, amelyen rést vesznek az amerikai légierő gépei is. Az erről szóló bejelentést Újdelhi november 12-én tette a közösségi médiában. A felvételeken az Egyesült Államok stratégiai bombázói mellett felbukkannak az indiai légierő (IAF) vadászgépei is, például Szu-30MKI-k és Mirage-2000-k. A közlemény szerint a két ország a kommunikáció javítását, valamint a közös taktikai összehangolást gyakorolták. Washington és Delhi a stratégiai fontosságú indo-csendes-óceáni térségben szeretnék erősíteni az együttműködést.

Az amerikai hozzájárulás a Lancer stratégiai bombázok részvételére összepontosít, míg az indiai eszközök többcélú vadászgép-fedezetet, szenzor-fúziót és légi dominanciát biztosítanak különböző magasságokon és sebességeken.

A gyakorlatnak fontos üzenete van, ugyanis jelzi, hogy a két hatalom között a védelmi-biztonsági együttműködések továbbra is fennmaradtak, sőt, tovább mélyülnek.

Még több Globál

Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán

Vallott a WHO: messze a cél, milliók hallnak meg egy súlyos betegségben

Az ukrajnai háborúból okulhat Amerika legnagyobb nemezise – Kezet rázott Donald Trump, de a gondok ennél mélyebben gyökereznek

Az elmúlt időszakban Donald Trump amerikai elnök vámpolitikájával büntette a dél-ázsiai országot, kiemelten az orosz szénhidrogének vásárlása miatt. Emiatt egy pillanatig úgy tűnt, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök elkötelezi magát Oroszország és Kína tengelye mellett, viszont a stratégiai nézeteltérések – különösen északi szomszédjával – arra késztette, hogy fenntartsa az Egyesült Államokkal a kapcsolatokat.

Kapcsolódó cikkünk

Ilyet még nem láttál: hivatalosan is felbukkant a GJ-11 „Titokzatos Sárkány” szuperdrón, a jövő csúcsfegyvere

Címlapkép forrása: Richard Sheinwald/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Otthon Start: lakásonként 10 milliós bírságot jelentett be a kormány
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility