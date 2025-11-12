A világ legnépesebb országában bukkantak fel váratlanul az amerikai B-1B Lancer stratégiai bombázók

November 13-ig tartanak azok a közös műveletek Dél-Indiában, amelyen rést vesznek az amerikai légierő gépei is. Az erről szóló bejelentést Újdelhi november 12-én tette a közösségi médiában. A felvételeken az Egyesült Államok stratégiai bombázói mellett felbukkannak az indiai légierő (IAF) vadászgépei is, például Szu-30MKI-k és Mirage-2000-k. A közlemény szerint a két ország a kommunikáció javítását, valamint a közös taktikai összehangolást gyakorolták. Washington és Delhi a stratégiai fontosságú indo-csendes-óceáni térségben szeretnék erősíteni az együttműködést.
INDIA–US AIR EXERCISE The Indian Air Force and United States Air Force are engaged in a bilateral exercise from 10–13 Nov 25, aimed at fostering mutual learning and enhancing interoperability.USAF is participating with the B-1B Lancer.#IAF #USAF #Interoperability… pic.twitter.com/49z1jYsv91 https://twitter.com/hashtag/IAF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 12, 2025
Az amerikai hozzájárulás a Lancer stratégiai bombázok részvételére összepontosít, míg az indiai eszközök többcélú vadászgép-fedezetet, szenzor-fúziót és légi dominanciát biztosítanak különböző magasságokon és sebességeken.
A gyakorlatnak fontos üzenete van, ugyanis jelzi, hogy a két hatalom között a védelmi-biztonsági együttműködések továbbra is fennmaradtak, sőt, tovább mélyülnek.
Az elmúlt időszakban Donald Trump amerikai elnök vámpolitikájával büntette a dél-ázsiai országot, kiemelten az orosz szénhidrogének vásárlása miatt. Emiatt egy pillanatig úgy tűnt, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök elkötelezi magát Oroszország és Kína tengelye mellett, viszont a stratégiai nézeteltérések – különösen északi szomszédjával – arra késztette, hogy fenntartsa az Egyesült Államokkal a kapcsolatokat.
Címlapkép forrása: Richard Sheinwald/Bloomberg via Getty Images
A román jegybank sem enged a 6,5%-ból
Marad a magyar szinten a kamat.
Megtalálták a feketedobozát a rejtélyesen lezuhant török katonai gépnek
A hatóságok nagyerőkkel dolgoznak.
Bevallotta Moszkva: titkos tárgyalás volt a NATO egyik legerősebb hatalmával - Ez sokak számára kiábrándító lesz
A tárgyalást ráadásul nem is Oroszország kezdeményezte.
Példátlan átalakítás: egyetlen tábornok kezébe kerül az atomhatalom hadseregének vezetése
Ez szemben áll a modern elvekkel.
Sikerült a Citigroupnak: Putyin engedélyezte, hogy eladja orosz leánybankját
Három éve tervezi már az amerikai bank a keleti piac elhagyását.
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor, csaknem 300 ezer lakáshitelesnek segít a kormány
A bankoknak már csaknem 500 milliárdjába kerülhet 2022 óta az intézkedés.
Küszöbön a háború: megparancsolták a teljes mozgósítást - Amerika bármelyik pillanatban támadhat
Venezuelában 200 ezer ember ragad fegyvert.
Hat országban már súlyos a helyzet: katasztrofális éhínség fenyeget
Kongatják a vészharangot.
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!