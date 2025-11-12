  • Megjelenítés
Teljes sötétségbe borult egy ország: egyelőre csak találgatnak, mi történt a népszerű turistaparadicsomban
Teljes sötétségbe borult egy ország: egyelőre csak találgatnak, mi történt a népszerű turistaparadicsomban

Teljes áramszünet bénította meg a Dominikai Köztársaságot, a helyreállítás fokozatosan zajlik - tudósított az AP News.

Kedden teljes áramszünet sújtotta a közel 11 millió lakosú Dominikai Köztársaságot, megbénítva a közlekedést és az üzleti életet.

A hatóságok az átviteli rendszer meghibásodását jelölték meg az országos áramszünet okaként.

A San Pedro de Macorís-i erőművek és a Quisqueya Erőmű leállása láncreakciót indított el, amely más átviteli és termelő létesítmények meghibásodásához vezetett a Dominikai Elektromos Átviteli Vállalat közleménye szerint.

Joel Santos energiaügyi miniszter tájékoztatása alapján kedd estére a rendszer mintegy 15%-át sikerült helyreállítani.

Fokozatosan állítjuk vissza az áramellátást

- nyilatkozta, hozzátéve, hogy a közlekedés és az egészségügy kiemelt prioritást élvez a helyreállítás során.

A miniszter szerint vizsgálják a leállás okait, de hangsúlyozta:

az elektromos rendszer összetett, és alapos elemzést igényel a végleges jelentés kiadása előtt.

Az áramszünet megbénította a tömegközlekedést, beleértve a drótkötélpályákat és a metrót is Santo Domingóban, ahol egyes utasok gyalog folytatták útjukat az alagutakban. A kórházak, bankok és más nagyobb intézmények generátorokkal működtek, de sok otthon és kisvállalkozás áram nélkül maradt.

A Dominikai Köztársaság energiaellátása főként kőolajból és kőolajszármazékokból oldják meg, ezt követi a szén, a földgáz, valamint kisebb mértékben a nap-, szél- és vízenergia a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint.

Címlapkép forrása: Santiago Vidal/LatinContent via Getty Images

