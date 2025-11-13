Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Robbanásokról számoltak be az oroszországi Orjol városában tegnap éjjel, miközben a hatóságok rakéta- és drónfenyegetés miatt hajnalban riadót hirdettek a térségben - írja a Kyiv Independent.

A városban hangos zajokról és erős robbanásokról számoltak be a lakosok, amit többen videóra is vettek.

Active air defense activity has been reportedly recorded and observed in the Oryol area of Russia. Thick smoke is visible, likely resulting from air defense launches, along with debris falling to the ground. Thread: pic.twitter.com/fdOkDSx1jS https://t.co/fdOkDSx1jS — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 13, 2025

Andrej Klicskov, Orjol megye kormányzója szerint sérültekről nem érkezett jelentés, de több autó, valamint társasházak és magánházak ablakai megrongálódtak.

Orjolban több olajraktár és egy katonai bázis található, ahonnan Oroszország Sahed típusú drónokat indít Ukrajna felé.