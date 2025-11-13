Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Az államcsőd tornácán küldött Ukrajnának több milliárd eurót Brüsszel
Miközben az IMF kongatja a vészharangokat egy esetleges ukrán államcsőd miatt, az Európai Bizottság újabb csaknem 6 milliárd eurót folyósított Ukrajnának, lezárva az idei rendkívüli uniós hitelprogramot és tovább erősítve az ország pénzügyi stabilitását. A támogatás része annak a G7-ek által koordinált finanszírozási csomagnak, amelyet részben a befagyasztott orosz állami vagyon hozamai fedeznek.
Méretes fegyvercsomagnak örülhet Ukrajna: megjöttek a részletek
Az észak-európai és balti országok csütörtökön bejelentették, hogy 500 millió dollárral (több mint 165 milliárd forinttal) járulnak hozzá ahhoz a programhoz, amelynek célja amerikai fegyverek vásárlása Ukrajna számára.
Akkora botrány robbant ki Ukrajnában, amire Zelenszkij alatt még nem volt példa – A fő gyanúsított pedig az elnök bizalmasa
Volodimir Zelenszkij szankciókat rendelt el közeli szövetségese, Timur Mindics, valamint Olekszandr Cukerman üzletember ellen, miután az ukrán korrupcióellenes iroda egy kiterjedt korrupciós hálózatot vélt feltárni az állami Enerhoatom körül, amely 100 millió dollárt (33 milliárd forintot) mosott át - adta hírül a Kyiv Independent.
Ukrán jelentés
Az orosz hadsereg egy Iszkander típusú ballisztikus rakétával és 138 csapásmérő, valamint csalidrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra.
Az ukrán légierő szerint a légvédelem 102 drónt lelőtt, illetve eltérített. A közlemény szerint 10 helyszínen 36 drón célba talált. A hivatalos jelentés nem tesz említést a ballisztikus rakéta sorsáról.
Az energetikai infrastruktúrát ért orosz dróntámadások következtében csütörtökön reggel Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyékben több helyen szünetel az áramszolgáltatás, csütörtökre virradó éjszaka pedig Odessza megyében is támadás érte az energetikai létesítményeket.
(MTI)
Az oroszok Mikolajivot támadták
Csütörtök reggel az orosz hadsereg dróntámadást mért Ukrajna 470 ezres nagyvárosára, Mikolajivra - közölte Vitalij Kim, a régió katonai közigazgatási vezetője.
Reggel 8 óra körül légiriadót hirdettek a térségben. A támadásban hat ember megsérült, három sebesült állapota súlyos.
Előzetes információk szerint az orosz erők Sahed típusú drónokat vetettek be.
(RBC-Ukraine)
Kimondta a NATO egyik legerősebb tagja: még ennyi ideig húzódhat a háború Ukrajnában
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Ukrajna még legalább három évig képes folytatni a háborút, miközben az nem biztos, hogy Oroszország ilyen hosszan fenn tudja tartani a jelenlegi erőfeszítéseit - írja a RBC-Ukraine.
Új fegyvercsomagot kap Ukrajna
Az észak-európai és balti országok összesen 500 millió dollárral járulnak hozzá az Ukrajna sürgős katonai igényeit segítő, "Prioritized Ukraine Requirements List" (PURL) nevű kezdeményezéshez – közölték védelmi minisztereik közös nyilatkozatban csütörtökön.
(Reuters)
Kimondta Amerika: ennyi volt, elmentek a falig - Nincs több fegyver az orosz gazdaság bedöntésére
Az Egyesült Államok már szankcionálta Oroszország legnagyobb olajvállalatait, nem nagyon maradt más fegyver az orosz gazdaság megbénítására – jelentette ki Marco Rubio külügyminiszter egy interjúban.
Úgy tűnik, Orjolt támadták az ukránok
Robbanásokról számoltak be az oroszországi Orjol városában tegnap éjjel, miközben a hatóságok rakéta- és drónfenyegetés miatt hajnalban riadót hirdettek a térségben - írja a Kyiv Independent.
A városban hangos zajokról és erős robbanásokról számoltak be a lakosok, amit többen videóra is vettek.
Active air defense activity has been reportedly recorded and observed in the Oryol area of Russia. Thick smoke is visible, likely resulting from air defense launches, along with debris falling to the ground. Thread: pic.twitter.com/fdOkDSx1jS https://t.co/fdOkDSx1jS— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 13, 2025
Andrej Klicskov, Orjol megye kormányzója szerint sérültekről nem érkezett jelentés, de több autó, valamint társasházak és magánházak ablakai megrongálódtak.
Orjolban több olajraktár és egy katonai bázis található, ahonnan Oroszország Sahed típusú drónokat indít Ukrajna felé.
Azt állítják az oroszok, hatalmas harctéri siker küszöbén állnak – A sorsdöntő erődváros csaknem egésze már az övék?
Az orosz hadsereg ellenőrzése alá vonta Pokrovszk területének 90 százalékát – jelentette ki Igor Kimakovszkij, az oroszbarát szakadár "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének a tanácsadója szerda este az orosz TASZSZ állami hírügynökségnek nyilatkozva.
Sürgető kéréssel fordult Zelenszkij Európához: szükség van a pénzre, "a túlélésünk forog kockán!"
Kijev számára létfontosságúak lennének a befagyasztott orosz állami vagyonból származó pénzügyi források, amelyekről az Európai Unió egyelőre elhalasztotta a döntést - számolt be a Bloomberg, miután Volodimir Zelenszkij átfogó interjút adott az amerikai hírügynökségnek Ukrajna pénzügyi és harctéri helyzetéről.
Összeültek a világ vezető országai, és kimondták: feljebb kell tekerni a nyomást Moszkvával szemben
A G7-ek külügyminisztereinek kanadai találkozója után kiadott közös nyilatkozat fokozott nyomást helyez kilátásba Oroszországra az ukrajnai háború miatt, egyben bírálja Kínát Oroszország támogatásáért.
Mostantól minden fiatal férfinak ott a helye a sorozáson – Döntöttek a hadikötelezettségről Európa vezető hatalmában
Németországban minden 18 éves férfinak kötelező lesz megjelennie a sorozáson - ebben állapodtak meg a hónapok óta tárgyaló kormánypártok, a kereszténydemokraták (CDU/CSU) és szociáldemokraták (SPD) frakciói Boris Pistorius német védelmi miniszterrel a Bild értesülései szerint.
Orosz jelentés
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az elmúlt éjszaka folyamán az orosz légvédelem 130 ukrán drónt semmisített meg vagy térített el Oroszország különböző régiói felett.
A legtöbb drónt a Kurszki és Belgorodi régió (32-32), a Voronyezsi terület (20), illetve a Fekete-tenger (17) légterében fogták el.
(TASZSZ)
Megszólalt Vlagyimir Putyin jobbkeze a budapesti békecsúcsról: Moszkva "készen áll"
Moszkva továbbra is kész Budapesten megrendezni Donald Trump és Vlagyimir Putyin második csúcstalálkozóját - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az orosz állami TASZSZ hírügynökség tudósítása alapján.
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
