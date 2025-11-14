  • Megjelenítés
Bejelentette Zelenszkij: kilőtték a Hosszú Neptunt - Szétbombázták Oroszországot
Globál

Bejelentette Zelenszkij: kilőtték a Hosszú Neptunt - Szétbombázták Oroszországot

Portfolio
Élesben használta Oroszország területei ellen Ukrajna a "Hosszú Neptun" rakétát - jelentette be Volodimir Zelenszkij a RBK Ukraina cikke szerint.

Zelenszkij elnök Telegram-csatornáján számolt be a történtekről, miután meghallgatta Olekszandr Szirszkij főparancsnok és a légierő parancsnokának jelentéseit.

A Patriot és más rendszereink aktiválódtak. Az éjszaka folyamán 14 orosz rakétát semlegesítettünk, köztük két aeroballisztikus és hat ballisztikus rakétát

- közölte az elnök.

Zelenszkij utasította az ukrán diplomatákat, hogy a lehető legteljesebb mértékben tájékoztassák a partnereket az orosz támadásokról, azok jellegéről és a kiválasztott célpontokról. Az elnök szerint Oroszország fő célpontjai aznap éjjel Kijev lakónegyedei és energetikai infrastruktúra létesítményei voltak.

Az ukrán államfő bejelentette azt is, hogy az ukrán hadsereg sikeresen alkalmazta a Hosszú Neptun rakétákat orosz területen kijelölt célpontok ellen.

Ez a mi teljesen jogos válaszunk a folyamatos orosz terrorra. Az ukrán rakéták minden hónapban kézzelfogható és pontos eredményeket produkálnak"

- hangsúlyozta, a célpontokat nem ismertette.

Az R-360 Neptun cirkálórakéta nagy hatótávolságú változatát (más néven Hosszú Neptun) először 2025 augusztusában mutatták be nyilvánosan.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

