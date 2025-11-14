Kezd eldurvulni a helyzet: egymásnak esett a két katonai hatalom, fegyveres beavatkozásról beszélnek

Japán és Kína hagyományosan egymás riválisai, a régi feszültség az elmúlt napokban pedig újult erővel lángolt fel, ezúttal Tajvan miatt estek egymásnak a hatalmak. Az új japán kormányfő Takaicsi Szanae ugyanis kijelentette, hogy a szigetország beavatkozik, amennyiben Kína katonai erőt alkalmazna a vitatott hovatartozású sziget ellen. Erre szinte azonnal jött a válasz a keleti nagyhatalom külügyminisztériumából:

Ha Japán fegyveres beavatkozást merne kísérelni a Tajvani-szorosban, az agresszió lenne, és mindenképpen határozott választ kapna Kína részéről

– jelentette ki Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

November 13-án aztán újabb szintre emelkedett a vita: a kínai külügyminiszter-helyettes, Szun Vejdung behívta Japán kínai főmegbízottját, Kendzsi Kanaszugit, hogy a tiltakozását fejezze ki neki az elhangzottak miatt.

Bárki, aki bármilyen formában merészel beavatkozni Kína újraegyesítési ügyébe, biztosan súlyos csapást fog szenvedni!

– hangsúlyozta.

A két távol-keleti hatalom között a kapcsolat szinte azonnal rég ne látott mélységekbe süllyedt, ráadásul a helyzetet fokozta, hogy Takaicsi a tajvani képviselővel is találkozott nemrégiben. A katonai beavatkozásról szóló kijelentését sokan úgy értelmezték Pekingben, mint egy párhuzam a 90 évvel ezelőtti eseményekkel, amikor a japán császári hadsereg Kína északi részére nyomult be. A helyzetet jól jellemzi, hogy kínai állami és közösségi médiában szinte azonnal megindult a kampány a szigetország vezetője ellen, rengeteg csatornán fogalmaztak meg éles kritikákat.

Az események hatására Tokióban a kormánypárt tagjai összegyűltek, és továbbra is határozottan állást foglalnak amellett, hogy a felelősség a riválisukat terheli, ezt pedig vállalnia kell Kínának.

Címlapkép forrása: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images