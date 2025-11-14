Kezd eldurvulni a helyzet: egymásnak esett a két katonai hatalom, fegyveres beavatkozásról beszélnek

Japán és Kína hagyományosan egymás riválisai, a régi feszültség az elmúlt napokban pedig újult erővel lángolt fel, ezúttal Tajvan miatt estek egymásnak a hatalmak. Az új japán kormányfő Takaicsi Szanae ugyanis kijelentette, hogy a szigetország beavatkozik, amennyiben Kína katonai erőt alkalmazna a vitatott hovatartozású sziget ellen. Erre szinte azonnal jött a válasz a keleti nagyhatalom külügyminisztériumából:
Ha Japán fegyveres beavatkozást merne kísérelni a Tajvani-szorosban, az agresszió lenne, és mindenképpen határozott választ kapna Kína részéről
– jelentette ki Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője.
November 13-án aztán újabb szintre emelkedett a vita: a kínai külügyminiszter-helyettes, Szun Vejdung behívta Japán kínai főmegbízottját, Kendzsi Kanaszugit, hogy a tiltakozását fejezze ki neki az elhangzottak miatt.
Bárki, aki bármilyen formában merészel beavatkozni Kína újraegyesítési ügyébe, biztosan súlyos csapást fog szenvedni!
– hangsúlyozta.
A két távol-keleti hatalom között a kapcsolat szinte azonnal rég ne látott mélységekbe süllyedt, ráadásul a helyzetet fokozta, hogy Takaicsi a tajvani képviselővel is találkozott nemrégiben. A katonai beavatkozásról szóló kijelentését sokan úgy értelmezték Pekingben, mint egy párhuzam a 90 évvel ezelőtti eseményekkel, amikor a japán császári hadsereg Kína északi részére nyomult be. A helyzetet jól jellemzi, hogy kínai állami és közösségi médiában szinte azonnal megindult a kampány a szigetország vezetője ellen, rengeteg csatornán fogalmaztak meg éles kritikákat.
Az események hatására Tokióban a kormánypárt tagjai összegyűltek, és továbbra is határozottan állást foglalnak amellett, hogy a felelősség a riválisukat terheli, ezt pedig vállalnia kell Kínának.
Címlapkép forrása: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Az utolsók közt vagyunk.
Kilőtték Ukrajnára a félelmetes Cirkon-rakétát – Kijev szerint rendkívüli dolog történt
Ez egy rendkívül modern fegyver és nagyon ritkán látni
Megéri most aranyba fektetni?
Hirtelen fordulat történt.
Kritikus szintre esett ez a négy sztárbefektetés - Most érdemes beszállni?
Ha elesnek a fontos szintek, csúnya világ jön.
Nagyon jó hírt közölt az ikonikus autómárka
Vége a kényszerszünetnek.
Csengettek a demokráciának a nyugati világban? – Aggasztó eredményekre jutottak a kutatók
Nagymintás felmérésben vizsgálták a demokrácia állapotával való elégedettséget.
Masszív erősítést kap Oroszország: egyik pillanatról a másikra pörög fel a rettegett Gerány-rendszerek gyártása
Ez egész Ukrajnára veszélyes lehet.
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.