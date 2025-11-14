Küszöbön a háború: békéért könyörög Putyin barátja - Egyetlen szó és indul Amerika támadása

Az amerikai hírügynökség egy tömegrendezvényen kapta el a venezuelai elnököt, aki rajtuk keresztül üzent az Egyesült Államoknak.

Egyesülnünk kell az amerikai kontinens békéért. Ne legyen több végtelen háború. Ne legyen több igazságtalan háború. Ne legyen több Líbia! Ne legyen több Afganisztán!”

– mondta.

A CNN megkérdezte tőle, üzenne-e személyesen Donald Trump elnöknek.

Igen, békét, igen, békét!”

– ezt válaszolta Maduro.

Az amerikai haderő jelenleg egy repülőgép-hordozót és egy tucat hadihajót vonultatott fel a Karib-tengerre, a napokban ismertették Donald Trump elnökkel a lehetséges támadási terveket. Trumpnak már csak a parancsot kell kiadnia.

Címlapkép forrása: Ivan McGregor/Anadolu via Getty Images