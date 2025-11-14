  • Megjelenítés
Küszöbön a háború: békéért könyörög Putyin barátja - Egyetlen szó és indul Amerika támadása
Globál

Portfolio
A CNN-en keresztül békét kért Nicolas Maduro venezuelai elnök Donald Trump amerikai vezetőtől.

Az amerikai hírügynökség egy tömegrendezvényen kapta el a venezuelai elnököt, aki rajtuk keresztül üzent az Egyesült Államoknak.

Egyesülnünk kell az amerikai kontinens békéért. Ne legyen több végtelen háború. Ne legyen több igazságtalan háború. Ne legyen több Líbia! Ne legyen több Afganisztán!”

– mondta.

A CNN megkérdezte tőle, üzenne-e személyesen Donald Trump elnöknek.

Igen, békét, igen, békét!”

– ezt válaszolta Maduro.

Az amerikai haderő jelenleg egy repülőgép-hordozót és egy tucat hadihajót vonultatott fel a Karib-tengerre, a napokban ismertették Donald Trump elnökkel a lehetséges támadási terveket. Trumpnak már csak a parancsot kell kiadnia.

Címlapkép forrása: Ivan McGregor/Anadolu via Getty Images

