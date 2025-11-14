Lángolt az ég Oroszország fölött, megreccsent a védelem a keleti fronton - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Megérkezett a reggeli ukrán jelentés
430 drónt és 18 rakétát lőtt ki az orosz haderő Ukrajnára az éjjel, a támadásnak két halálos áldozata és "több tucat" sérültje van, főleg Kijevben, Ukrajna fővárosában - erről beszélt reggeli jelentésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
(RBK)
Megjött a jelentés Krasznodárból
Krasznodár volt az éjjeli ukrán dróntámadás fő célpontja, a régió kormányzója szerint hat lakóépületet ért találat, egy embert kellett kórházba szállítani.
(News.ru)
Súlyos támadás érte Oroszországot - Egész éjjel dolgoztak a védelmi erők
Az ukrán haderő kifejezetten intenzív támadást indított az éjjel Oroszország területei ellen: reggeli jelentésében a védelmi minisztérium összesen 216 UAV lelövését jelentette.
Súlyos csapás érte Kijevet
Kijev összesen nyolc kerületéből jelentettek orosz rakéta- és dróncsapásokat, legalább egy ember meghalt és 20-an megsérültek.
Közzétett bizonyítékok szerint nem egy alkalommal lakóházakat ért találat.
(RBK)
Moszkva szerint ez a valódi oka annak, hogy bedőltek a béketárgyalások
Oroszország és Ukrajna többször is tárgyalt az ukrajnai háború lezárásáról, de Ukrajnának „nincsenek tervei a megegyezésre” és ezért nem akarnak békét kötni – ezt jelentette ki Ragyon Mirosnyik, Oroszország úgynevezett „kijevi rezsim bűneinek vizsgálatáért felelős küldötte.”
Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Amerika partjainál - Azonnal ráküldtek egy HC-130-ast
Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Hawaii mellett, a parti őrség reagált a helyzetre - jelentette a Reuters.
Jelentést adott ki a hírhedt FSZB: állítólag majdnem megölték az ukránok a vezetőjüket
Több orosz állami médiaportál is beszámolt arról, hogy majdnem meggyilkolták az ukrán titkosszolgálatok az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB egyik magas rangú vezetőjét.
Hatalmas botrány tombol az ukrán elitben, megreccsent a védelem a keleti fronton - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben tekinthető meg:
Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images
Háborús terveket raktak le Donald Trump asztalára: megvan a célpont - Bármikor megindulhat Amerika végzetes csapása
Az elnök kezében a végleges döntés.
Visszaállítja a sorozást Németország, de van egy csavar a dologban – Most akkor lesz kötelező szolgálat, vagy sem?
Hoztak is ajándékot, meg nem is.
Moszkva szerint ez a valódi oka annak, hogy bedőltek a béketárgyalások
Minden felelősséget hárítanak.
Jelentést adott ki a hírhedt FSZB: állítólag majdnem megölték az ukránok a vezetőjüket
A fővárosban csaptak volna le az orosz tisztre.
Hatalmasat erősödött a forint - Nincs még vége a nagy menetelésnek?
Virovácz Péter elemzése.
Drága a magyar benzin? A korrekt válasz: attól függ
Nézőpont kérdése.
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.