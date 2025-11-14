Masszív erősítést kap Oroszország: egyik pillanatról a másikra pörög fel a rettegett Gerány-rendszerek gyártása

Oroszország az év végéig 12 ezer észak-koreai munkást importál majd az Alabuga különleges gazdasági térségbe Tatárföldre, ahol Gerány típusú katonai drónokat gyártanak majd – állítja az ukrán katonai hírszerzés, a HUR friss jelentésében.

Az orosz védelmi minisztérium októberben kezdte összeállítani a vonatkozó terveket, a munkások érkezését 2025 végére várják.

Az ázsiai vendégmunkások az ukránok szerint 12 órás műszakokban dolgoznak majd, órabérük 2,5 dollár, azaz 827 forint lesz – állítja a HUR.

Jelenleg Oroszország havi 2700 Gerány drónt gyárt, az ázsiai munkások érkezésével a gyártási ütemet is fokozni akarják.

A fegyverek előállításához természetesen új alkatrészek is kellenek, melyek egy részét külföldről importálják.

A Gerány-család az iráni Sahed-széria Oroszországban fejlesztett, gyártott változata. Egy nagy hatótávolságú kamikaze-drónról van szó, melyet az oroszok főleg Ukrajna civil infrastruktúrája ellen használ.

