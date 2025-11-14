Oroszország és Ukrajna többször is tárgyalt az ukrajnai háború lezárásáról, de Ukrajnának „nincsenek tervei a megegyezésre” és ezért nem akarnak békét kötni – ezt jelentette ki Ragyon Mirosnyik, Oroszország úgynevezett „kijevi rezsim bűneinek vizsgálatáért felelős küldötte.”

Mirosnyik azt állítja: Moszkva szerint Ukrajna az első pillanattól fogva visszautasította a tárgyalásokat, csak azért mentek mégis abba bele, hogy három alkalommal is tárgyaljanak Oroszországgal, mert „bizonyos nyomás alatt” voltak.

Közben az orosz vezető szerint Ukrajna „terrortámadásokat” szervezett és „fokozta a tüzérségi tevékenységet” Oroszország területei ellen, Mirosnyik szerint ez annak bizonyítéka, hogy „Ukrajnának nem volt semmilyen terve a háború lezárására.”

Oroszország hivatalos retorikája az, hogy Ukrajna és az Európai Unió el akarja húzni a háborút, nem akarják lezárni a konfliktust.



A valóság az, hogy Oroszország többször is olyan ultimátumokat adott a tárgyalások során Ukrajnának, amely Kijev számára teljesen elfogadhatatlan, ilyen például a teljes Donbasz kiürítése és átadása Oroszországnak, az orosz államnyelvvé tétele, de volt olyan is, hogy háborús jóvátételt és biztonsági garanciákat követeltek Kijevtől – holott Oroszország kezdte az inváziót.



Tényszerűbb lenne tehát úgy fogalmazni, hogy Ukrajna nem akarja Oroszország feltételei szerint lezárni a háborút – mivel ezek lényegében teljes kapitulációval érnének fel. Moszkva ezt nehezményezi, az általuk kezdett konfliktus elhúzódásával kapcsolatos felelősséget pedig próbálják Ukrajnára és nemzetközi partnereikre hárítani.

