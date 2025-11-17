  • Megjelenítés
Röpcke: egyre közelebb az ukránok stratégiai veresége, akár egy éven belül véget érhet a háború
Globál

Röpcke: egyre közelebb az ukránok stratégiai veresége, akár egy éven belül véget érhet a háború

Portfolio
Ukrajna stratégiai vereség felé tart Oroszország inváziós haderejével szemben, miközben az ukrán vezérkar hallgat a valós helyzetről - számolt be Julian Röpcke német OSINT-újságíró.

Az elemző hangsúlyozza: Ukrajna mind délkeleten, mind a donyecki, mind a harkivi térségben egyre nagyobb bajban van. Ennek ellenére sem a kijevi kormány, sem az ukrán vezérkar nem hajlandó el- és felismerni a helyzet súlyosságát.

Röpcke szerint a legfőbb problémát az jelenti, hogy sem az ukrán hadsereg, sem annak nyugati partnerei nem vonják le a szükséges következtetéseket a korábbi hibákból.

Több mint 2000 leszállított harckocsi, gyalogsági harcjármű és páncélozott jármű bizonyult gyakorlatilag hatástalannak az oroszok egyre nagyobb fölényével szemben, amelyet a nagy számban bevetett drónrendszerek biztosítanak

- jelentette ki.

Még több Globál

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Ha ez bejön, egy évtizeden belül az ukrán lesz Európa legnagyobb légiereje - Gigaberuházást írt alá Macron

Beigazolódtak a legrosszabb félelmek: NATO-tagállam területén történt robbantásos szabotázs

Ehelyett Ukrajnát milliós méretben kellene támogatni FPV-drónnal, valmint több ezer, nagy hatótávolságú cirkálórakétával - véli az elemző. Ehelyett a nyugati országok többnyire csak eseti segítséget nyújtanak, illetve olyan ukrán fejlesztésekbe fektetnek, mint a stratégiailag túlértékelt nagy hatótávolságú drónok.

Az ukrán kormány sem kezeli kellő súllyal az ország ellen folyó pusztító háborút. A hivatalosan havi 17 ezer főre tett mozgósítás tényleges eredménye továbbra is homályos mind a megfigyelők, mind a fronton harcoló katonák számára.

A dezertálás és a szolgálat időszakos megtagadása – ami miatt egyes dandárok gyakorlatilag csak papíron léteznek – nagyrészt következmények nélkül marad. Ez nemcsak a saját erők nagyságának és állóképességének téves megítéléséhez vezet, hanem jelentős hézagokhoz is a frontvonalon, amelyek újabb orosz áttöréseket eredményeznek.

Októberben Ukrajna további 586 négyzetkilométert veszített el, és novemberben minden bizonnyal új éves rekord várható a területveszteségekben.

Az orosz offenzívák Dnyipro és Zaporizzsja nagyvárosi térségeiben így már csak hónapok, legfeljebb egy-két év kérdései.

Röpcke szerint, ha sem a kijevi vezetés, sem a nyugati szövetségesek nem hajtanak végre azonnali stratégiai fordulatot, Oroszország lépésről lépésre meg fogja nyerni ezt a háborút.

Kapcsolódó cikkünk

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Félelmetes hadsereg épül Magyarország szomszédjában - Százával rendelik a hazánkban is gyártott harcjárművet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility