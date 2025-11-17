Ukrajna stratégiai vereség felé tart Oroszország inváziós haderejével szemben, miközben az ukrán vezérkar hallgat a valós helyzetről - számolt be Julian Röpcke német OSINT-újságíró.

Az elemző hangsúlyozza: Ukrajna mind délkeleten, mind a donyecki, mind a harkivi térségben egyre nagyobb bajban van. Ennek ellenére sem a kijevi kormány, sem az ukrán vezérkar nem hajlandó el- és felismerni a helyzet súlyosságát.

Röpcke szerint a legfőbb problémát az jelenti, hogy sem az ukrán hadsereg, sem annak nyugati partnerei nem vonják le a szükséges következtetéseket a korábbi hibákból.

Több mint 2000 leszállított harckocsi, gyalogsági harcjármű és páncélozott jármű bizonyult gyakorlatilag hatástalannak az oroszok egyre nagyobb fölényével szemben, amelyet a nagy számban bevetett drónrendszerek biztosítanak

- jelentette ki.

Ehelyett Ukrajnát milliós méretben kellene támogatni FPV-drónnal, valmint több ezer, nagy hatótávolságú cirkálórakétával - véli az elemző. Ehelyett a nyugati országok többnyire csak eseti segítséget nyújtanak, illetve olyan ukrán fejlesztésekbe fektetnek, mint a stratégiailag túlértékelt nagy hatótávolságú drónok.

Az ukrán kormány sem kezeli kellő súllyal az ország ellen folyó pusztító háborút. A hivatalosan havi 17 ezer főre tett mozgósítás tényleges eredménye továbbra is homályos mind a megfigyelők, mind a fronton harcoló katonák számára.

A dezertálás és a szolgálat időszakos megtagadása – ami miatt egyes dandárok gyakorlatilag csak papíron léteznek – nagyrészt következmények nélkül marad. Ez nemcsak a saját erők nagyságának és állóképességének téves megítéléséhez vezet, hanem jelentős hézagokhoz is a frontvonalon, amelyek újabb orosz áttöréseket eredményeznek.

Októberben Ukrajna további 586 négyzetkilométert veszített el, és novemberben minden bizonnyal új éves rekord várható a területveszteségekben.

Az orosz offenzívák Dnyipro és Zaporizzsja nagyvárosi térségeiben így már csak hónapok, legfeljebb egy-két év kérdései.

Röpcke szerint, ha sem a kijevi vezetés, sem a nyugati szövetségesek nem hajtanak végre azonnali stratégiai fordulatot, Oroszország lépésről lépésre meg fogja nyerni ezt a háborút.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images