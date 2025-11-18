Egyetlen szolgáltató kiesése kellett hozzá, most nem érhető el a fél internet

A felhasználók több népszerű weboldalnál, köztük az X-nél (korábban Twitter) és a Letterboxd filmes értékelő oldalnál hibaüzenetet tapasztaltak, amely szerint a Cloudflare problémái miatt az oldalak nem jeleníthetők meg. A ChatGPT és több magyar oldal is nehezen, vagy egyáltalán nem volt elérhető.

A Cloudflare által biztosított internetes infrastruktúra többek között kibertámadásoktól és botoktól védi a weboldalakat, számtalan népszerű oldal használja.

"A Cloudflare tud a problémáról és vizsgálja az ügyet, amely potenciálisan több ügyfelünket is érinti" - közölte a vállalat egy frissítésben, hozzátéve, hogy további részleteket akkor osztanak meg, amikor több információ áll rendelkezésre.

Ironikus módon azz üzemzavarokat figyelő Down Detector weboldalt szintén érintették a technikai problémák. Amikor az oldal betöltött, jelentős kiugrást mutatott a hibák számában.

Az érintett felhasználók "belső szerverhiba a Cloudflare hálózatán" üzenetet láttak, amely arra kérte őket, hogy "próbálkozzanak újra néhány perc múlva". A hiba VPN használata mellett is fennáll, böngészőtípustól függetlenül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images