  • Megjelenítés
Egyetlen szolgáltató kiesése kellett hozzá, most nem érhető el a fél internet
Globál

Egyetlen szolgáltató kiesése kellett hozzá, most nem érhető el a fél internet

Portfolio
Számos weboldal működésében zavar keletkezett a Cloudflare szolgáltatónál fellépő technikai probléma miatt - írta a The Independent.

A felhasználók több népszerű weboldalnál, köztük az X-nél (korábban Twitter) és a Letterboxd filmes értékelő oldalnál hibaüzenetet tapasztaltak, amely szerint a Cloudflare problémái miatt az oldalak nem jeleníthetők meg. A ChatGPT és több magyar oldal is nehezen, vagy egyáltalán nem volt elérhető.

A Cloudflare által biztosított internetes infrastruktúra többek között kibertámadásoktól és botoktól védi a weboldalakat, számtalan népszerű oldal használja.

"A Cloudflare tud a problémáról és vizsgálja az ügyet, amely potenciálisan több ügyfelünket is érinti" - közölte a vállalat egy frissítésben, hozzátéve, hogy további részleteket akkor osztanak meg, amikor több információ áll rendelkezésre.

Ironikus módon azz üzemzavarokat figyelő Down Detector weboldalt szintén érintették a technikai problémák. Amikor az oldal betöltött, jelentős kiugrást mutatott a hibák számában.

Még több Globál

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Kiadta a figyelmeztetést a csúcsszervezet: több száz millió ember nem fog ételhez jutni

Több mint fél évszázados szabályt rúgnának fel Amerika holdudvarában - Hamarosan atomfegyverek kerülhetnek Peking szomszédságába

Az érintett felhasználók "belső szerverhiba a Cloudflare hálózatán" üzenetet láttak, amely arra kérte őket, hogy "próbálkozzanak újra néhány perc múlva". A hiba VPN használata mellett is fennáll, böngészőtípustól függetlenül.

Kapcsolódó cikkünk

A Google vezére szerint senki sem ússza meg, ha kidurran az AI-lufi

Extrém geomágneses vihar érte el a Földet: mutatjuk a reakciókat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility