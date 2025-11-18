Élete üzletét írta alá Ukrajna? – Úgy tűnik, Európa teljesen eltörpül Oroszországgal szemben

Franciaország és Ukrajna egy tíz éves keretrendszert előirányzó megállapodást írt alá, ennek részeként ugyanakkor szerepel a történetben egy három éves szándéknyilatkozat. Ez 100 darab Rafale vadászbombázóról, 8 SAMP-T légvédelmi rakétarendszerről, és 600 darab AASM irányított légibombáról szólna.

Összehasonlításképpen:

Oroszország 600 darabot dobott le Pokrovszk környékére 2 hét alatt. Vagy 4 nap alatt az egész fronton.

Molin kiemelte azt is: Idén Moszkva több, mint 40 ezer légibombát dobott le Ukrajnára (valamint 1,6 millió tüzérségi lövedéket lőtt ki, és több, mint egy millió FPV-drónt vetett be).

