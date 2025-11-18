  • Megjelenítés
Élete üzletét írta alá Ukrajna? – Úgy tűnik, Európa teljesen eltörpül Oroszországgal szemben
Globál

Élete üzletét írta alá Ukrajna? – Úgy tűnik, Európa teljesen eltörpül Oroszországgal szemben

Portfolio
Franciaország és Ukrajna aláírtak ugyan egy stratégiai védelmi megállapodást vadászgépekről, légvédelmi rendszerekről és bombákról, de mindez eltörpül Oroszország ukrajnai nyomásához képest – állítja Clément Molin elemző.

Franciaország és Ukrajna egy tíz éves keretrendszert előirányzó megállapodást írt alá, ennek részeként ugyanakkor szerepel a történetben egy három éves szándéknyilatkozat. Ez 100 darab Rafale vadászbombázóról, 8 SAMP-T légvédelmi rakétarendszerről, és 600 darab AASM irányított légibombáról szólna.

Kapcsolódó cikkünk

Ha ez bejön, egy évtizeden belül az ukrán lesz Európa legnagyobb légiereje - Gigaberuházást írt alá Macron

Összehasonlításképpen:

Oroszország 600 darabot dobott le Pokrovszk környékére 2 hét alatt. Vagy 4 nap alatt az egész fronton.

Molin kiemelte azt is: Idén Moszkva több, mint 40 ezer légibombát dobott le Ukrajnára (valamint 1,6 millió tüzérségi lövedéket lőtt ki, és több, mint egy millió FPV-drónt vetett be).

Kapcsolódó cikkünk

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Lerántották a leplet az oroszok végzetes tervéről: azt mondják, egyetlen csapással megsemmisülhet egész Kijev
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility