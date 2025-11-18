Gyűlnek a viharfelhők Trump feje fölött: zuhanórepülésben a népszerűsége, különösen egy ügy tett be neki

A legújabb Reuters/Ipsos-felmérés szerint Donald Trump amerikai elnök népszerűsége második ciklusának eddigi mélypontjára süllyedt, különösen a megélhetési költségek és az Epstein-ügy miatt.

A republikánus többségű Képviselőház kedden szavaz egy indítványról, amely kötelezné az Igazságügyi Minisztériumot a szexuális bűnöző, a néhai Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos akták nyilvánosságra hozatalára. Trump hónapokig ellenezte a lépést, ami miatt egyik korábbi közeli szövetségese, Marjorie Taylor Greene képviselő is bírálta. Az elnök vasárnap megváltoztatta álláspontját, amikor a törvényhozók nélküle is készen álltak a továbblépésre.

November eleje óta két százalékponttal csökkent az amerikai elnök népszerűsége. A mostani felmérés négy napig készült, hétfőn zárták le.

Trump második hivatali ciklusát 47%-os támogatottsággal kezdte. A január óta bekövetkezett kilencpontos visszaesés az első ciklusa mélypontjai közelébe viszi a mutatót, és megközelíti demokrata elődje, Joe Biden leggyengébb, 35%-os értékelését is. Trump első ciklusában a támogatottság 33%-ig süllyedt. A mostani felmérés szerint ugyanakkor a republikánus szavazók körében továbbra is jó az elnök megítélése.

Idén különösen erős az a percepció, hogy Trump nem tesz eleget a háztartások mindennapi kiadásainak mérsékléséért.

Ez a kérdés Biden kormányzását is megterhelte, és hozzájárult ahhoz, hogy Trump tavaly legyőzze Biden alelnökét, Kamala Harrist.

Mindössze az amerikaiak 26%-a gondolja úgy, hogy Trump jól kezeli a megélhetési kérdéseket, szemben a hónap eleji 29%-kal. Hivatalba lépése óta az infláció történelmi összevetésben is magas maradt: a fogyasztói árak 3%-kal emelkedtek a szeptemberrel záruló 12 hónapban, miközben a munkaerőpiac gyengült. A megkérdezettek 65%-a — köztük minden harmadik republikánus — elégedetlen az elnök teljesítményével ezen a téren.

Trump gazdaságpolitikájának egyik központi eleme az importtermékekre kivetett vámok emelése volt az amerikai gyártás támogatására, ám sok közgazdász szerint ez magasabb árakat eredményezett. Az elnök a gazdaság megítélésével kapcsolatos frusztrációját jelezve a múlt héten mérsékelte az importterheket több alapvető terméknél, például a kávénál, a marhahúsnál és a banánnál.

A gyengülő népszerűség sebezhetőbbé teheti a republikánusokat a jövő évi félidős kongresszusi választásokon. A felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy a választók továbbra is a Republikánus Pártot tartják a gazdaság jobb kezelőjének.

A Reuters/Ipsos felmérése szerint az amerikaiaknak csupán 20%-a — a republikánusoknak is csak 44%-a — helyesli, ahogyan Trump kezelte az Epstein-ügyet. A válaszadók 70%-a — köztük a demokraták 87%-a és a republikánusok 60%-a — úgy véli, a kormányzat eltitkol információkat Epstein ügyfeleiről.

Címlapkép forrása: Sarah Silbiger/Getty Images