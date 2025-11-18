  • Megjelenítés
FONTOS Az őszi adócsomag egyik nagy újdonsága: a visszamenőleges adócsökkentés
Megvan, kik követték el a lengyel vasút elleni szabotázst – Egyetlen irányba mutatnak a szálak
Globál

Megvan, kik követték el a lengyel vasút elleni szabotázst – Egyetlen irányba mutatnak a szálak

Portfolio
Donald Tusk lengyel miniszterelnök bejelentette, két ukrán férfit gyanúsítanak a Varsó és Lublin közötti vasútvonalon vasárnap történt szabotázsakcióval, akik az orosz titkosszolgálatok megbízásából követhették el tettüket – írja a Reuters.

A robbanásban megrongálódott a vasúti pálya, de személyi sérülés nem történt. A Varsó és Lublin közötti vasútvonal az ukrán határhoz vezet.

Tusk hétfőn közölte, hogy szabotázsakció történhetett, a lengyel titkosszolgálati minisztérium pedig kedden jelentette be, hogy az orosz titkosszolgálatoknak köze lehetett az incidenshez.

A lengyel kormányfő kedd folyamán újabb részletekkel szolgált. Eszerint

két ukrán állampolgárról van szó, akik együttműködtek az orosz hírszerzéssel, tettük után pedig Belaruszba menekültek.

Még több Globál

Baleset miatt áll az M1-es autópálya

Teljes a káosz a polgárháború sújtotta országban - Ezrével menekülnek az emberek a példátlan mészárlás elől

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

A legfontosabb információ az, hogy azonosítottuk a szabotázscselekményekért felelős személyeket. Mindkét esetben biztosak vagyunk abban, hogy a sínek felrobbantására tett kísérlet és a vasúti infrastruktúra megsértése szándékos volt, és céljuk a vasúti közlekedés katasztrófájának előidézése volt

– mondta Tusk.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyon súlyos vád a NATO-tagállamtól: Oroszország robbantott a területükön, titkosszolgálati akció történt

Megszólalt a robbantásos szabotázsról a NATO erős embere: célkeresztbe került a lengyel vasút

Címlapkép forrása: Chancellery of the Prime Minister via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Úgy néz ki, igaz a hír: Oroszország győzött, elesett Donyeck védőbástyája
Összeomlás szélén Ukrajna hadserege: már a veteránok is menekülnek a frontvonalból
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility