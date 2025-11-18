Megvan, kik követték el a lengyel vasút elleni szabotázst – Egyetlen irányba mutatnak a szálak

A robbanásban megrongálódott a vasúti pálya, de személyi sérülés nem történt. A Varsó és Lublin közötti vasútvonal az ukrán határhoz vezet.

Tusk hétfőn közölte, hogy szabotázsakció történhetett, a lengyel titkosszolgálati minisztérium pedig kedden jelentette be, hogy az orosz titkosszolgálatoknak köze lehetett az incidenshez.

A lengyel kormányfő kedd folyamán újabb részletekkel szolgált. Eszerint

két ukrán állampolgárról van szó, akik együttműködtek az orosz hírszerzéssel, tettük után pedig Belaruszba menekültek.

A legfontosabb információ az, hogy azonosítottuk a szabotázscselekményekért felelős személyeket. Mindkét esetben biztosak vagyunk abban, hogy a sínek felrobbantására tett kísérlet és a vasúti infrastruktúra megsértése szándékos volt, és céljuk a vasúti közlekedés katasztrófájának előidézése volt

– mondta Tusk.

