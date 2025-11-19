Hírszerzési tiszt: ez annyira súlyos, mintha atombombát dobtak volna Ukrajnára

Ez olyan súlyos, mint egy atomcsapás”
– mondta egy ukrán hírszerzési forrás az amerikai lapnak a korrupciós ügyről és ennek következményeiről.
Az Economist kifejti:
az ügynek a frontvonalra és Ukrajna nemzetközi támogatására is hatása lesz.
A fronton egyrészt kevesebb katona fogja azt érezni, hogy van értelme harcolni az oroszok ellen, ha otthon a „korrupt elit” közben meggazdagszik az eleve súlyos dezertálási probléma végzetessé válhat. Ukrajna külföldi partnerei pedig kevésbé lesznek hajlandók még több pénzt küldeni a megtámadott országnak, ha azt „úgyis ellopják.”
A lap ettől függetlenül kitér arra, hogy nem valószínű, hogy Volodimir Zelenszkij elnök tudott volna a sémáról és egészen biztos, hogy nem is az ő vezetése alatt kezdődött az ügy: nyomozati anyagok szerint az Enerhoatom körüli túlszámlázási séma még a 2000-es évekig nyúlik vissza.
Ha Zelenszkij tudta volna, milyen szintű a bűnözés, soha nem törölte volna el ezt a törvényt júliusban”
– mondta egy ukrán korrupció-ellenes hivatalhoz (NABU) közelálló forrás, utalva arra, amikor a nyáron az ukrán vezetés megpróbálta megszüntetni a korrupció-ellenes hivatalok működését. A döntést végül Zelenszkij megvétózta.
A lap végül arról ír: elég jó esély van arra, hogy Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök megbukik majd a korrupciós séma miatt, holott a befolyásos tanácsadó kevés szövetségese szerint neki semmi köze nem volt az Enerhoatom-ügyhöz, csak bűnbakot akarnak belőle csinálni.
Bő egy hete tárta fel az ukrán NABU, hogy az Enerhoatom állami energiavállalatnál hosszú éveken át 10-15%-kal túlszámláztak gyakorlatilag minden megrendelést, a séma szereplői ezzel több százmillió dollárt sikkasztottak el.
Címlapkép forrása: Martin Sylvest Andersen/Getty Images
EKB: súlyos, messzire ható sokkokra kell felkészülniük a bankoknak
Fordított stresszteszt bevezetését tervezi a jegybank.
Fél évszázada nem látott városi tűzvész tombol Japánban
Egy ember meghalt, és több mint 170 épület égett le.
Záporoztak az orosz rakéták – Riasztották a NATO-hatalom vadászgépeit
Feszült a helyzet.
Nehézsúlyú játékos terjeszkedik az AI-piacon, nagy terveket szőttek
10 milliárd dollárt fektethetnek be.
Súlyos összeomlás fenyegeti Ukrajnát, az EU kezében a döntés
December 18-án születhet meg a egyezség.
Trump bedobta a nagyágyúkat: Amerika még egyszer megpróbál békét teremteni Ukrajnában
Kezdődik az egyeztetés.
Egyre többet buknak a magyarok azon, hogy nem kötik le a pénzüket
Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszíten
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!