Hírszerzési tiszt: ez annyira súlyos, mintha atombombát dobtak volna Ukrajnára

Ez olyan súlyos, mint egy atomcsapás”

– mondta egy ukrán hírszerzési forrás az amerikai lapnak a korrupciós ügyről és ennek következményeiről.

Az Economist kifejti:

az ügynek a frontvonalra és Ukrajna nemzetközi támogatására is hatása lesz.

A fronton egyrészt kevesebb katona fogja azt érezni, hogy van értelme harcolni az oroszok ellen, ha otthon a „korrupt elit” közben meggazdagszik az eleve súlyos dezertálási probléma végzetessé válhat. Ukrajna külföldi partnerei pedig kevésbé lesznek hajlandók még több pénzt küldeni a megtámadott országnak, ha azt „úgyis ellopják.”

A lap ettől függetlenül kitér arra, hogy nem valószínű, hogy Volodimir Zelenszkij elnök tudott volna a sémáról és egészen biztos, hogy nem is az ő vezetése alatt kezdődött az ügy: nyomozati anyagok szerint az Enerhoatom körüli túlszámlázási séma még a 2000-es évekig nyúlik vissza.

Ha Zelenszkij tudta volna, milyen szintű a bűnözés, soha nem törölte volna el ezt a törvényt júliusban”

– mondta egy ukrán korrupció-ellenes hivatalhoz (NABU) közelálló forrás, utalva arra, amikor a nyáron az ukrán vezetés megpróbálta megszüntetni a korrupció-ellenes hivatalok működését. A döntést végül Zelenszkij megvétózta.

A lap végül arról ír: elég jó esély van arra, hogy Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök megbukik majd a korrupciós séma miatt, holott a befolyásos tanácsadó kevés szövetségese szerint neki semmi köze nem volt az Enerhoatom-ügyhöz, csak bűnbakot akarnak belőle csinálni.

Bő egy hete tárta fel az ukrán NABU, hogy az Enerhoatom állami energiavállalatnál hosszú éveken át 10-15%-kal túlszámláztak gyakorlatilag minden megrendelést, a séma szereplői ezzel több százmillió dollárt sikkasztottak el.

Címlapkép forrása: Martin Sylvest Andersen/Getty Images