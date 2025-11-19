Megszólalt Oroszország a brit vizeknél ólálkodó orosz hadihajóról

Amint arról a Portfolio is beszámolt, a brit védelmi tárca vezetője, aki a brit hadiipari beruházások terveiről tartott sajtótájékoztatót a Downing Streeten, elmondta: az orosz haditengerészet Jantar nevű hajója jelenleg Skóciától északra, a brit felségvizek határán tartózkodik, de már a legutóbbi néhány héten is járt Nagy-Britannia "szélesebb értelemben vett" tengeri területein.
Healey szerint ez a hajó alkalmas hírszerzési adatok gyűjtésére, illetve Nagy-Britannia tengeralatti vezetékhálózatának feltérképezésére.
A brit védelmi miniszter elmondta, hogy a Jantar mozgását a brit királyi haditengerészet egyik fregattja követi, a brit királyi légierő (RAF) pedig Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépekkel figyeli az orosz hajót.
John Healey elmondta azt is, hogy a Jantar lézerrel zavarta meg a P-8 repülőgépek pilótáit.
A brit védelmi miniszter szerint ez nagyon veszélyes lépés volt.
Hozzátette: a Jantar az idén már másodszor jelent meg Nagy-Britannia területi vizeinek határán, de most először fordult elő, hogy lézerrel zavarta a brit katonai repülőgépek megfigyelő tevékenységét.
Készen állunk arra az esetre is, ha a Jantar a héten dél felé veszi az irány
- fogalmazott a brit védelmi tárca vezetője.
Arra a kérdésre, hogy a brit kormány milyen válaszlépéseket mérlegel, John Healey részletek nélkül azt mondta, hogy "vannak kidolgozott katonai opciók is, ha a Jantar irányt vált".
Ezeket biztonsági okokra hivatkozva nem részletezte, de felidézte, hogy amikor a Jantar legutóbb a brit területi vizek környékén járt, a brit haditengerészet egyik nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárója az orosz hajó közelében a felszínre emelkedett.
Healey szerint mindez markáns módon hívja fel a figyelmet arra, hogy Nagy-Britannia a fenyegetettség új korszakában él. A miniszter felidézte, hogy az elmúlt egy évben drónok okoztak felfordulást az európai légiközlekedésben, és Oroszország kétszer annyi esetben sértette meg a NATO légterét, mint egy évvel korábban.
Hozzátette: ugyanebben az időszakban csak a brit védelmi infrastruktúrát 90 ezer kibertámadási kísérlet érte.
A brit védelmi miniszter bejelentette, hogy a kormány ebben a helyzetben legalább tizenhárom új helyszínen tervez hadiipari beruházásokat, és az első építkezések jövőre kezdődnek.
Ezekben az új üzemekben elsősorban lőszert és egyéb hadianyagot, valamint energetikai felszereléseket gyártanak majd a brit fegyveres erők számára. Az első ilyen beruházásokra a brit kormány 1,5 milliárd fontot (653 milliárd forintot) fordít.
John Healey bejelentette azt is, hogy
már ezen a héten két új dróngyártó üzem kezdi meg a termelést Nagy-Britanniában.
Oroszország londoni nagykövetsége szerda esti nyilatkozatában provokatívnak nevezte a brit védelmi miniszter kijelentéseit a Jantar tevékenységéről.
A diplomáciai képviselet szerint a Jantar oceanográfiai kutatóhajó, amely nemzetközi vizeken tevékenykedik. "A brit vezetés vég nélküli vádaskodásain és gyanakvásán csak mosolyogni lehet. Hazánk tevékenysége nem érinti az Egyesült Királyság érdekeit, nem biztonságának aláásását célozza, és Oroszországot nem érdekli a brit tengeralatti kommunikációs hálózat" - áll az orosz nagykövetség közleményében.
A nyilatkozat Oroszország-fóbiával vádolja a brit kormányt, és úgy fogalmaz, hogy "a militarista hisztéria eszkalációja az európai biztonság még további eróziójához vezet, mivel új, veszélyes helyzetek kialakulásának előfeltételeit teremti meg".
A nagykövetség felszólította a brit felet arra, hogy tartózkodjon az olyan "destruktív lépésektől", amelyek erősítik az európai kontinens válságjelenségeit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
