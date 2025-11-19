Súlyos incidens a NATO egyik legerősebb hatalmának vizein: az orosz kémhajó célba vette a Királyi Légierő pilótáit

John Healey védelmi miniszter megerősítette, hogy a Jantar nevű orosz kémhajó idén már másodszor jelent meg a brit vizeken, és jelenleg az Egyesült Királyság területi vizeinek határán tartózkodik. Ez az első alkalom, hogy lézereket irányítottak a Királyi Légierő pilótáira. A miniszter elmondta, hogy Nagy-Britannia egy királyi haditengerészeti fregattot és a Királyi Légierő P8-as repülőgépeit vetette be a hajó megfigyelésére és követésére. A Jantar „hírszerzésre és a tenger alatti kábelek feltérképezésére tervezett” hajó.
A Jantar lézereket irányított pilótáinkra. Ez az orosz akció rendkívül veszélyes. Üzenetem Oroszországnak és Putyinnak a következő: látunk titeket. Tudjuk, mit csináltok. És ha a Jantar ezen a héten déli irányba halad, készen állunk
- jelentette ki Healey.
A védelmi miniszter szerint a hajót úgy tervezték, hogy „veszélyeztesse a mi és szövetségeseink tenger alatti infrastruktúráját”, mivel „olyan képességekkel rendelkezik, amelyek békeidőben megfigyelést, konfliktus esetén pedig szabotázst hajthatnak végre”. Arra a kérdésre, hogy miért jelentenek a lézerek ilyen nagy kockázatot, a védelmi miniszter azt válaszolta: „Minden, ami akadályozza, zavarja vagy veszélyezteti a brit katonai repülőgépeket irányító pilótákat, rendkívül veszélyes.” A haditengerészet bevetési szabályait módosították, hogy a Jantart közelebbről követhessék, és katonai opciók is készenlétben állnak, ha a hajó irányt változtatna.
Ezeket nem fogom felfedni, mert az csak Putyin elnököt tenné okosabbá
- tette hozzá Healey.
Címlapkép forrása: Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images
OTP: alacsonyabb lehet az infláció az erős forintnak köszönhetően
Ennek ellenére sem fog vágni az MNB egyelőre.
Ez is eljött: megérte az argentinokra fogadni
Milei és Trump képes volt fordulatot hozni a piacokon.
Elérkezett az ítélet napja: ma megpecsételődhet a tőzsdék sorsa
Színt vall az AI-trade zászlóshajója.
Sósavat szállító kamion szorult egy vasúti híd alá Miskolcon
Változik a vonatközlekedés.
Példátlan felfedezést tettek a magyar tudósok: itt a dinoszaurusz-lelőhely!
Nagyon izgalmas kutatás.
A bankok után a követeléskezelők is tiltakoznak az extraprofitadó váratlan emelése miatt
Nem úgy működnek, mint a bankok, és több más változás is egyidejűleg sújtja őket.
Toxikológiai kockázat "semmisítheti meg" Brüsszel versenyképességi terveit
Századmilligrammokon folyik a vita.
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?