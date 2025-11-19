Súlyos incidens a NATO egyik legerősebb hatalmának vizein: az orosz kémhajó célba vette a Királyi Légierő pilótáit

John Healey védelmi miniszter megerősítette, hogy a Jantar nevű orosz kémhajó idén már másodszor jelent meg a brit vizeken, és jelenleg az Egyesült Királyság területi vizeinek határán tartózkodik. Ez az első alkalom, hogy lézereket irányítottak a Királyi Légierő pilótáira. A miniszter elmondta, hogy Nagy-Britannia egy királyi haditengerészeti fregattot és a Királyi Légierő P8-as repülőgépeit vetette be a hajó megfigyelésére és követésére. A Jantar „hírszerzésre és a tenger alatti kábelek feltérképezésére tervezett” hajó.

A Jantar lézereket irányított pilótáinkra. Ez az orosz akció rendkívül veszélyes. Üzenetem Oroszországnak és Putyinnak a következő: látunk titeket. Tudjuk, mit csináltok. És ha a Jantar ezen a héten déli irányba halad, készen állunk

- jelentette ki Healey.

A védelmi miniszter szerint a hajót úgy tervezték, hogy „veszélyeztesse a mi és szövetségeseink tenger alatti infrastruktúráját”, mivel „olyan képességekkel rendelkezik, amelyek békeidőben megfigyelést, konfliktus esetén pedig szabotázst hajthatnak végre”. Arra a kérdésre, hogy miért jelentenek a lézerek ilyen nagy kockázatot, a védelmi miniszter azt válaszolta: „Minden, ami akadályozza, zavarja vagy veszélyezteti a brit katonai repülőgépeket irányító pilótákat, rendkívül veszélyes.” A haditengerészet bevetési szabályait módosították, hogy a Jantart közelebbről követhessék, és katonai opciók is készenlétben állnak, ha a hajó irányt változtatna.

Ezeket nem fogom felfedni, mert az csak Putyin elnököt tenné okosabbá

- tette hozzá Healey.

Címlapkép forrása: Stefan Rousseau - WPA Pool/Getty Images