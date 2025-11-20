Katasztrofális helyzet Ukrajnában: egész városok maradhatnak víz nélkül, a vízművek csőd szélén

Nagornyak elmondta, hogy a szabályozó hatóság, amely a legtöbb nagyváros vízellátási és szennyvízkezelési díjait meghatározza, nem hoz döntéseket, ezzel elkerülve a politikai felelősségvállalást.

Ma az ukránok vagy víz és szennyvízkezelés nélkül maradnak, vagy a vízművek mennek csődbe"

- fogalmazott a képviselő, kiemelve Uman város példáját, ahol a helyi vízműnek nincs pénze az áramszámlák kifizetésére.

Hamarosan lekapcsolják őket az elektromos hálózatról, és Uman lakosai víz és működő csatornarendszer nélkül maradnak. Bármelyik nagyváros járhat így"

- tette hozzá Nagornyak.

Az ukrán fogyasztóvédelmi szolgálat adatai szerint 2025 első kilenc hónapjában a vizsgált közüzemi vállalatok 92,9%-ánál találtak szabálytalanságokat. A cégeket összesen 3,2 millió hrivnya visszafizetésére kötelezték a fogyasztók felé, míg Mikolajivban ez az összeg meghaladta az 50 millió hrivnyát.

Címlapkép forrása: Alexey Furman/Getty Images