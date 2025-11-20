  • Megjelenítés
Katasztrofális helyzet Ukrajnában: egész városok maradhatnak víz nélkül, a vízművek csőd szélén
Globál

Katasztrofális helyzet Ukrajnában: egész városok maradhatnak víz nélkül, a vízművek csőd szélén

Portfolio
Kritikus pénzügyi helyzetbe kerültek az ukrán vízművek, ami akár a nagyvárosok vízellátásának leállásához is vezethet - figyelmeztetett Szerhij Nagornyak ukrán parlamenti képviselő az UNN cikke szerint.

Nagornyak elmondta, hogy a szabályozó hatóság, amely a legtöbb nagyváros vízellátási és szennyvízkezelési díjait meghatározza, nem hoz döntéseket, ezzel elkerülve a politikai felelősségvállalást.

Ma az ukránok vagy víz és szennyvízkezelés nélkül maradnak, vagy a vízművek mennek csődbe"

- fogalmazott a képviselő, kiemelve Uman város példáját, ahol a helyi vízműnek nincs pénze az áramszámlák kifizetésére.

Hamarosan lekapcsolják őket az elektromos hálózatról, és Uman lakosai víz és működő csatornarendszer nélkül maradnak. Bármelyik nagyváros járhat így"

Még több Globál

Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön

Meglátta Zelenszkij Trump béketervét és határozott választ adott – Kiderült, mit mondott az elnök

Óriási botrány van Amerikában: Trump szerint árulás történt, halálbüntetéssel fenyegetőzik

- tette hozzá Nagornyak.

Az ukrán fogyasztóvédelmi szolgálat adatai szerint 2025 első kilenc hónapjában a vizsgált közüzemi vállalatok 92,9%-ánál találtak szabálytalanságokat. A cégeket összesen 3,2 millió hrivnya visszafizetésére kötelezték a fogyasztók felé, míg Mikolajivban ez az összeg meghaladta az 50 millió hrivnyát.

Kapcsolódó cikkünk

Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Alexey Furman/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjöttek a hótérképek: errefelé hullhat nagyobb mennyiségű hó a napokban Magyarországon
Kiugróan erős hepatitis A-járvány van Magyarországon, íme a tünetek
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility