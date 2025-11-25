  • Megjelenítés
Különleges égi jelenséget lehet megfigyelni szombat éjjel - Aki erről lemarad, 2038-ig várnia kell
MTI
Különleges égi jelenséget lehet megfigyelni szombat éjjel, amikor szabad szemmel is látható közelségbe kerül majd a Hold és a Szaturnusz - tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t kedden.

Közleményük szerint szombat este 18:00 órától a dagadó Hold és a Szaturnusz egymás alá kerülnek az égen. Ez lesz az év utolsó olyan alkalma, amikor a két égitest ilyen közel kerül egymáshoz.

A jelenség a déli égbolt felé fordulva figyelhető meg, ahol közel 40 fokos magasságban lesz megpillantható a 65 százalékos fázisú, félholdnál már nagyobb, dagadó Hold, amely alatt, bő 2 fokkal lesz látható a Szaturnusz, narancsos árnyalatú, csillagszerű fénypontként. A bolygó a Hold közelsége ellenére a környező csillagoknál fényesebben világít majd.

A párost 23:00 óráig lehet jól megfigyelni a DNy-i égen, majd fél egy után nyugszik le.

Csillagászati távcsővel a Szaturnusz gyűrűje majdnem pontosan az éléről fog látszani, csak egy pengevékony, halvány élként tűnik fel az elliptikus bolygókorong egyenlítője mentén, két oldalon. Ennek oka, hogy a Szaturnusz 29 éves keringése során a gyűrűjének Föld felé mutató hajlásszöge változik.

A legközelebbi ilyen alkalom 2038 októberében, 13 év múlva lesz.

A tájékoztatás szerint a Svábhegyi Csillagvizsgáló külön programot szentel az együttállás bemutatásának, amelyről további részletek az intézmény honlapján olvashatóak.

