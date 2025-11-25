Különös szövetség körvonalazódik a feszült térségben: így készülhetnek fel a keleti nagyhatalom elsöprő inváziójára

A napokban bukkant ki egy információ, amely szerint az Egyesült Államok USA-Kínai Gazdasági és Biztonsági Felülvizsgálati Bizottsága (USA-Kína Gazdasági és Biztonsági Felülvizsgálati Bizottság) azt javasolta, hogy Tajvan segítsen be a katonai bázisok fejlesztésébe a Fülöp-szigetek területén. Az elképzelés arról szó, hogy a kínai katonai invázióval fenyegetett sziget pénzügyi hozzájárulást ad Manilának, hogy a korszerűsítésre szoruló támaszpontokat modernizálják. A Nemzetvédelmi Minisztérium szerint erről semmilyen tájékoztatást nem kaptak Washingtontól.

Francel Margareth Padilla ezredes, a védelmi minisztérium szóvivője elmondta, hogy a felmerült lehetőség egy komoly szakpolitikai kérdést jelent. Az is elhangzott, hogy a médiában terjedő információkról ők is csak most értesültek, de nem hivatalos úton, hanem az újságcikkekből.

Az Egyesült Államok az elmúlt években fokozta a védelmi-biztonsági együttműködést a Fülöp-szigetekkel, a Megerősített Védelmi Együttműködési Megállapodás keretében összesen kilenc bázison növelték a jelenlétüket.

Három támaszpont ezek közül az északi Luzon szigetén található, meglehetősen közel Tajvanhoz.

Kínában ezeket ellenezték, mivel úgy vélték, hogy a nyugati nagyhatalom valójában be akar avatkozni egy esetleges konfliktusba a térségben, az általa „szeparatistának” minősített sziget oldalán. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Fülöp-szigetek, vagy akár az Egyesült Államok miképpen reagálna egy katonai invázió esetén, Japán viszont kijelentette, hogy az önvédelmi erőit bevetné egy ilyen helyzetben. Mindez komoly feszültséget okozott a térségben.

