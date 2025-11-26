  • Megjelenítés
Lövöldözés volt a Fehér Ház közelében, nemzeti gárdistákra támadtak
Globál

Lövöldözés volt a Fehér Ház közelében, nemzeti gárdistákra támadtak

Portfolio
Két nemzeti gárdistát lőttek meg Washington belvárosában szerdán, a hatóságok egy gyanúsítottat őrizetbe vettek - írta meg a CNN.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter megerősítette, hogy két nemzeti gárdista meglövését jelentették Washingtonban. Állapotuk egyelőre ismeretlen. A lövöldözés a főváros belvárosában történt szerda folyamán. A washingtoni rendőrség közleménye szerint a helyszínt biztosították, egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a területet.

Frissítés: Nyugat-Virginia kormányzója bejelentette, hogy a két gárdista meghalt a támadásban.

A Nemzeti Gárda egyelőre nem reagált a megkeresésekre. A lövöldözés körülményei egyelőre nem tisztázottak. Donald Trump elnököt tájékoztatták az esetről.

Még több Globál

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Ursula von der Leyen megkongatta a vészharangot: ha ezt elfogadjuk, újabb háborúk törhetnek ki Európában

Fontos figyelmeztetés érkezett: sejtszinten károsítja a DNS-t a dohányzás

A Fehér Ház tud a tragikus helyzetről és aktívan figyelemmel kíséri azt

- közölte Karoline Leavitt sajtótitkár.

Több állam nemzeti gárdistái hónapok óta Washingtonban tartózkodnak, mint Donald Trump bűnözés elleni intézkedéseinek része, amely azóta az ország más városaira is kiterjedt.

Kapcsolódó cikkünk

Óriási botrány van Amerikában: Trump szerint árulás történt, halálbüntetéssel fenyegetőzik

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Bíróságra citálják Ursula von der Leyent, besokalltak a legújabb húzása miatt
Vörös vonalat lépett át a béketerv: az oroszok szerint ez lesz a következő háború oka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility