Lövöldözés volt a Fehér Ház közelében, nemzeti gárdistákra támadtak

Kristi Noem belbiztonsági miniszter megerősítette, hogy két nemzeti gárdista meglövését jelentették Washingtonban. Állapotuk egyelőre ismeretlen. A lövöldözés a főváros belvárosában történt szerda folyamán. A washingtoni rendőrség közleménye szerint a helyszínt biztosították, egy gyanúsítottat őrizetbe vettek, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a területet.

Frissítés: Nyugat-Virginia kormányzója bejelentette, hogy a két gárdista meghalt a támadásban.

BREAKING Two National Guard troops were shot near the White House on Wednesday, according to a report. pic.twitter.com/IVIE77eH17 https://t.co/IVIE77eH17 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) November 26, 2025

A Nemzeti Gárda egyelőre nem reagált a megkeresésekre. A lövöldözés körülményei egyelőre nem tisztázottak. Donald Trump elnököt tájékoztatták az esetről.

A Fehér Ház tud a tragikus helyzetről és aktívan figyelemmel kíséri azt

- közölte Karoline Leavitt sajtótitkár.

Több állam nemzeti gárdistái hónapok óta Washingtonban tartózkodnak, mint Donald Trump bűnözés elleni intézkedéseinek része, amely azóta az ország más városaira is kiterjedt.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images