Nem túl biztató nyilatkozat érkezett a Kremltől a béke esélyéről: hűti a kedélyeket Vlagyimir Putyin embere
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov óva intett az elhamarkodott következtetésektől, már ami az orosz-ukrán háború közeli jövőben várható lezárását illeti - írja az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

Várjunk. Egyelőre korai ilyet mondani

- felelte Peszkov arra a felvetésre, hogy a háborúzó felek talán még soha nem álltak ilyen közel egy békemegállapodás megkötéséhez.

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

