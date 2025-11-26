Nem túl biztató nyilatkozat érkezett a Kremltől a béke esélyéről: hűti a kedélyeket Vlagyimir Putyin embere

Várjunk. Egyelőre korai ilyet mondani
- felelte Peszkov arra a felvetésre, hogy a háborúzó felek talán még soha nem álltak ilyen közel egy békemegállapodás megkötéséhez.
Kubilius: a titkosszolgálati jelentések egy NATO- vagy EU-tagállam elleni orosz támadásról szólnak
Az orosz hadsereg különösen drónképességei miatt jelent veszélyt.
Villámcsapásként érte Ukrajnát a béketerv, de Zelenszkij egyetlen dolog miatt mosolyoghat: kiderült, mi az öröm az ürömben
Külpolitikai pajzsot rántott az elnök.
Megjött az időjárás-előrejelzés: távozik a frontrendszer, ez vár Magyarországra a hét második felében
Többfelé behavazódott a táj.
Elmondták a profik, mi várhat jövőre az európai részvénypiacokra
Jók a kilátások.
Kiakadtak az elemzők: teljesen el van tévedve az ukrán hadvezetés, ha ez így megy tovább, Ukrajna elveszítheti a háborút
HIbás döntések tömkelege, stratégiailag értelmetlen lépések, hazugságra épülő propagandakampány.
Megbukott Karácsony javaslata, marad a törvénytelen helyzet
Továbbra sincs főpolgármester-helyettes.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, a részvények lehetnek a nyertesei
Minden eszközt megragad a munkáspárti kormány.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.