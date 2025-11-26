Olyan csapást szenvedett el Oroszország, hogy kénytelen volt megszólalni

Megerősítette az elszenvedett orosz taganrogi veszteségeket az orosz légierővel jelenleg is jó kapcsolatot ápoló Fighterbomber Telegram-csatorna. A reakció azokra a műholdfelvételekre érkezett, amelyeken jól látható, kiégett egy Il-76-os teherszállító repülőgép, valamint az A-100LL légtérellenőrző gép egyetlen példánya.

A csatorna ugyanakkor hangsúlyozza: a veszteségek irrelevánsak az orosz légierő számára.

Mint írja, a megsemmisített Il-76-os egy A-60-asnak átsorolt tesztrepülőgép volt. Ez lényegében egy „repülő laboratórium” volt, amelyen még a szovjet mérnökök tesztelték a lézerek bevethetőségét és harctéri alkalmazását. A gép (amiből összesen kettő létezett), 2016-ban repült utoljára és azóta

raktársoron állt, mert nem volt pénz a megsemmisítésre. Most megoldódott.

Hasonlóan érvel az A-100LL elvesztésével kapcsolatban is. Szerinte az egy kifutott élettartamú Il-76-os volt, amely betöltette eredeti célját (az A-100-ra tervezett elektronika és radar előzetes tesztelését), és valójában ez a gép is pont leselejtezésre várt.

Természetesen az ott található összeszerelő-műhelyt ért találatok is semmisek: a gyárat a támadás előtt pont kiürítették.

A csatorna szerint mintegy 50 drón, és három darab rakéta támadta a repülőteret, ennek ellenére szerinte a légvédelmi egységek jól teljesítettek. Mint írja, nincs veszteség a személyzetben, a speciális felszerelésekben, a repülőtér operatív működésében, mivel a kifutópályák, a gurulófelület és a parkolók is épek maradtak.

Tulajdonképpen szinte minden repülőterünkön készültek hamis célpontok a kivont repülőgépekből. És mint látható, tökéletesen ellátják a feladatukat

– írja a csatorna. Hozzátette: ez esetben ez a két példány egyszerűen csak „elrohadt”, bár a csalicélpont szerepet így is betöltötte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images