Eddig csak sejtett jelenséget sikerült rögzíteni a Mars felszínén: sokat elárul a bolygóról

A Perseverance 2021 óta vizsgálja a Mars északi féltekén található Jezero-krátert. A SuperCam távérzékelő műszer hang- és elektromágneses felvételein a kutatók elektromos kisüléseket azonosítottak, amelyeket gyakran a felszínen rendszeresen átvonuló porördögökhöz kötöttek. Ez az első ilyen jellegű dokumentáció a Marson.
Baptiste Chide, a franciaországi Asztrofizikai és Bolygókutató Intézet (IRAP) bolygókutatója szerint a kisülések jelentős felfedezést jelentenek, és sokat elárulnak a Mars légköri kémiájáról, klímájáról, valamint fontosak a bolygó jövőbeli lakhatóságára nézve.
Hozzátette: az ehhez szükséges töltések valószínűleg befolyásolják a por szállítását a Marson – ez a klíma szempontjából alapvető, de máig kevéssé értett folyamat.
Ráadásul ezek az elektrosztatikus kisülések kockázatot jelenthetnek a jelenlegi robotikus küldetések elektronikai rendszereire – és akár veszélyt azokra az űrhajósokra is, akik egy nap a Vörös Bolygót fogják felfedezni.
A kutatók két marsi év alatt (amely csaknem négy földi évet jelent), összesen 28 órányi mikrofonfelvételt elemeztek, és 55 elektromos kisülést detektáltak, többnyire porördögökhöz vagy porviharok frontrendszereihez kapcsolódva.
Nem észleltünk villámlást a szó szokásos értelmében. Ez egy apró szikra volt, talán néhány milliméter hosszú – nem igazi villám.
– mondta Ralph Lorenz, a tanulmány társszerzője, a Johns Hopkins Egyetem Alkalmazott Fizikai Laboratóriumának bolygókutatója. A 55 kisülés közül 16-ot a Perseverance két, porördögökkel való közeli találkozása során rögzített.
Egy októberben publikált másik tanulmány szerint a porördögök gyakori jelenségek a száraz és poros Marson. Két keringő űreszköz mérései alapján ezek a forgószelek akár 158 km/órás szélsebességet is elérhetnek, miközben port emelnek a légkörbe.
A kutatók szerint a porördögök belső dinamikája idézi elő az elektromos kisüléseket.
Chide fogalmazásában, a jelenség egyfajta "mini-villához hasonlít". A jelenséget a levegőben egymáshoz dörzsölődő mikroszkopikus porszemcsék súrlódása okozza: elektronok halmozódnak fel, majd elektromos ívek formájában, néhány centiméteres kisülésekben szabadulnak fel, hallható lökéshullámok kíséretében.
A marsi légkör elektromos aktivitását régóta sejtették.
Amit most megfigyeltünk, azt a rendkívül érzékeny műszerek és a hosszan tartó megfigyelés tette lehetővé, így nagyon kisméretű, nagyjából egy autó gyújtásához hasonló energiájú kisüléseket is detektálni tudtunk
– mondta Lorenz.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
