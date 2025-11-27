Kiderült, mikor dőlhet el Ukrajna sorsa

Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter beszélt az orosz-ukrán háború lezárására irányuló tárgyalások időpontjáról.

Sajtótájékoztatón mondta el a tárcavezető, hogy

az amerikai és ukrán tárgyalódelegációk várhatóan a közeljövőben leülnek tárgyalni egymással.

A megbeszélés kulcsfontosságú lehet az országban dúló háború lezárása érdekében, jelenleg annyi ismert, hogy egy 19 pontos béketerv van terítéken, ám a részletek nem ismertek. Korábban Andrij Jermak, az elnök kabinetfőnöke jelentette ki, hogy az Egyesült Államok legfontosabb főtárgyalójává előlépő Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár még a héten Ukrajnába utazik. Ezt a kijelentést Sibiha is kommentálta:

Várható a tárgyalócsoportok ülése.

Kiemelte, hogy a megbeszélések folyamán Ukrajna konkrét eredményekre számít. Ugyanakkor elmondta, hogy vannak bizonyos kérdések, amelyekről csak a legmagasabb szinten lehet dönteni, ehhez pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója kell Donald Trumppal.

Vannak olyan kérdések, a legérzékenyebb kérdések, amelyeket csak vezetői szinten lehet megvitatni

- emelte ki.

Közben az Egyesült Államok folyamatosan egyeztet Oroszországgal is, várhatóan Steve Witkoff különmegbízott fog Moszkvába utazni. Arról egyelőre nincs információ, hogy ő mikor mehet az orosz fővárosba, ezért meglehet, hogy Kijev előbb fog beszélni Washingtonnal, mint a Kreml.

