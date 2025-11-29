Bejelentette Zelenszkij: hamarosan kész a békeszerződés, karnyújtásnyira a háború lezárása

Ukrajna különleges delegációt küldött az Egyesült Államokba Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsadó vezetésével, a háborút lezárni hivatott békeszerződés hamarosan elkészül – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Arra számítunk, hogy a Genfben történt tárgyalás eredményei immáron véglegesítésre kerülnek”

– mondta az ukrán elnök.

Arról számolt be az ukrán médiának, hogy Rusztem Umerovot, az ukrán nemzetbiztonsági tanács elnökét most az Egyesült Államokba küldte egy különleges delegáció élén,

feladatuk az lesz, hogy véglegesítsék a háborút lezárni hivatott békeszerződés-tervezetet és konkrét lépéseket tegyenek a konfliktus befejezése felé.

Ukrajna és az USA egy hete tárgyalt a svájci Genfben a múlt héten bemutatott 28 pontos amerikai-orosz béketervről, a javaslat jelentős revízión esett át és mostani formájában csak 22 pontot tartalmaz. A tervezetet tegnap Oroszország is megkapta.

Ahhoz, hogy a háborúnak valóban vége legyen, Moszkvának is alá kell írnia a szerződés-tervezetet, akik előzetesen már több kifogással is éltek. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön arról beszélt: szeretné, ha az USA és Ukrajna hivatalosan is elismerné Donyeck és Luhanszk megyéket, valamint a Krímet, mint az Oroszországi Föderáció része, Kijev ezt határozottan és egyértelműen visszautasította.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko