  • Megjelenítés
Halálos pusztítást hozott a többórás orosz légicsapás Kijevben - Ukrajnai háborús híreink szombaton
Globál

Halálos pusztítást hozott a többórás orosz légicsapás Kijevben - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
November 29 éjjel drónok és rakéták csapódtak be több kijevi kerületben, amelyek súlyos károkat okoztak és emberéletet követeltek, miközben a város nyugati része áram nélkül maradt. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

5227 ember érkezett Ukrajnából pénteken

Az ukrán-magyar határszakaszon 5227 ember lépett be Magyarországra pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Megosztás

Drón- és rakétatámadás Kijevben

November 29 éjjel az orosz erők nagyszabású drón- és rakétatámadást indítottak Kijev ellen, amely több kerületben lakóépületeket rongált meg.

A támadásban egy férfi meghalt és tizenöt ember megsérült, köztük egy gyerek is.

A főváros nyugati része áram nélkül maradt. A városvezetők beszámolói szerint Solomjanszk, Sevcsenkivszk, Darnyickij, Holoszijevszk és Szvjatosin kerületekben több helyszínen csapódtak be a rakéta és dróndarabok amelyek többemeletes és családi házakban okoztak károkat.

Több épületben tűz ütött ki, amelyet a tűzoltók eloltottak. Több autó is megrongálódott. A sérültek száma az éjszaka folyamán folyamatosan emelkedett. Nyolc embert kórházba kellett szállítani.

A támadás több mint nyolc órán át tartott, és a reggeli órákban is újabb robbanások rázták meg a várost. A hatóságok arra kérték a lakosokat hogy a légiriadó végéig maradjanak az óvóhelyeken. (Ukrajinszka Pravda)

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Ez is érdekelhet
Visszatáncolt a kormány? Kivettek egy terméket az árrésstop alól
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility