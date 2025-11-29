Halálos pusztítást hozott a többórás orosz légicsapás Kijevben - Ukrajnai háborús híreink szombaton

5227 ember érkezett Ukrajnából pénteken
Az ukrán-magyar határszakaszon 5227 ember lépett be Magyarországra pénteken - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szombaton az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
Drón- és rakétatámadás Kijevben
November 29 éjjel az orosz erők nagyszabású drón- és rakétatámadást indítottak Kijev ellen, amely több kerületben lakóépületeket rongált meg.
A támadásban egy férfi meghalt és tizenöt ember megsérült, köztük egy gyerek is.
A főváros nyugati része áram nélkül maradt. A városvezetők beszámolói szerint Solomjanszk, Sevcsenkivszk, Darnyickij, Holoszijevszk és Szvjatosin kerületekben több helyszínen csapódtak be a rakéta és dróndarabok amelyek többemeletes és családi házakban okoztak károkat.
Több épületben tűz ütött ki, amelyet a tűzoltók eloltottak. Több autó is megrongálódott. A sérültek száma az éjszaka folyamán folyamatosan emelkedett. Nyolc embert kórházba kellett szállítani.
A támadás több mint nyolc órán át tartott, és a reggeli órákban is újabb robbanások rázták meg a várost. A hatóságok arra kérték a lakosokat hogy a légiriadó végéig maradjanak az óvóhelyeken. (Ukrajinszka Pravda)
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
