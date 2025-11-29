Kiderült: szembefordult Putyin háborújával a Kreml egyik legfontosabb embere, évtizedes bizalmasi viszony szakadt meg

Kozak 2000 óta folyamatosan különféle fontos posztokat töltött be az orosz államapparátus tetején, azóta együtt dolgozott Putyinnal, hogy a jelenlegi elnök Szentpétervár polgármestereként tevékenykedett. Kozak 2025 szeptemberében váratlanul távozott a Kreml kabinetfőnök-helyettesi posztjáról, a férfit Putyin elnök szoros szövetségesének, háttéremberének és bizalmasának tartották.
A Moscow Times azt írja: bennfentes források szerint
Kozak lemondásával egyidőben egy Ukrajna elleni inváziót kritizáló levelet is átadott Putyin elnöknek.
Azt nem tudni, a levélben pontosan mi állt, az orosz lapok csak annyit jelentettek, hogy „kemény szavakkal” bírálta az Ukrajna ellen viselt háborút, ráadásul nem is először, hiszen 2022-ben már írt egy ilyen levelet az orosz elnöknek.
Az orosz lapok szerint Kozak a bírálattól függetlenül nem vált el rossz viszonyban Putyintól és nem is várható vele szemben semmilyen retorzió az egyébként diszkrét környezetben megfogalmazott kritika miatt. Arra kitérnek viszont: Kozak lemondása óta rendszeresen jár Izraelbe, egészségügyi kezelésre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az 1990-es évek óta dolgozott együtt Putyinnal Dmitrij Kozak.
