Kiderült: szembefordult Putyin háborújával a Kreml egyik legfontosabb embere, évtizedes bizalmasi viszony szakadt meg

Kozak 2000 óta folyamatosan különféle fontos posztokat töltött be az orosz államapparátus tetején, azóta együtt dolgozott Putyinnal, hogy a jelenlegi elnök Szentpétervár polgármestereként tevékenykedett. Kozak 2025 szeptemberében váratlanul távozott a Kreml kabinetfőnök-helyettesi posztjáról, a férfit Putyin elnök szoros szövetségesének, háttéremberének és bizalmasának tartották.

A Moscow Times azt írja: bennfentes források szerint

Kozak lemondásával egyidőben egy Ukrajna elleni inváziót kritizáló levelet is átadott Putyin elnöknek.

Azt nem tudni, a levélben pontosan mi állt, az orosz lapok csak annyit jelentettek, hogy „kemény szavakkal” bírálta az Ukrajna ellen viselt háborút, ráadásul nem is először, hiszen 2022-ben már írt egy ilyen levelet az orosz elnöknek.

Az orosz lapok szerint Kozak a bírálattól függetlenül nem vált el rossz viszonyban Putyintól és nem is várható vele szemben semmilyen retorzió az egyébként diszkrét környezetben megfogalmazott kritika miatt. Arra kitérnek viszont: Kozak lemondása óta rendszeresen jár Izraelbe, egészségügyi kezelésre.

