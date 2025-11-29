  • Megjelenítés
Kiderült: szembefordult Putyin háborújával a Kreml egyik legfontosabb embere, évtizedes bizalmasi viszony szakadt meg
Globál

Kiderült: szembefordult Putyin háborújával a Kreml egyik legfontosabb embere, évtizedes bizalmasi viszony szakadt meg

Portfolio
Az Ukrajna elleni háborút kritizáló levelet írt Vlagyimir Putyin elnöknek Dmitrij Kozak, az orosz elnök egyik legfontosabb és legbefolyásosabb háttérembere, mielőtt lemondott idén szeptemberben – írta meg több orosz ellenzéki lap.

Kozak 2000 óta folyamatosan különféle fontos posztokat töltött be az orosz államapparátus tetején, azóta együtt dolgozott Putyinnal, hogy a jelenlegi elnök Szentpétervár polgármestereként tevékenykedett. Kozak 2025 szeptemberében váratlanul távozott a Kreml kabinetfőnök-helyettesi posztjáról, a férfit Putyin elnök szoros szövetségesének, háttéremberének és bizalmasának tartották.

A Moscow Times azt írja: bennfentes források szerint

Kozak lemondásával egyidőben egy Ukrajna elleni inváziót kritizáló levelet is átadott Putyin elnöknek.

Azt nem tudni, a levélben pontosan mi állt, az orosz lapok csak annyit jelentettek, hogy „kemény szavakkal” bírálta az Ukrajna ellen viselt háborút, ráadásul nem is először, hiszen 2022-ben már írt egy ilyen levelet az orosz elnöknek.

Még több Globál

Hamarosan kész a béketerv, Mirnohrad bekerítés szélén - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Kiszivárgott: Donald Trump állítólag kész teljesíteni Putyin egyik leginkább hajmeresztő követelését

Bejelentette Donald Trump: Amerika lezárja Venezuela légterét - Innentől bármikor indulhat a támadás

Az orosz lapok szerint Kozak a bírálattól függetlenül nem vált el rossz viszonyban Putyintól és nem is várható vele szemben semmilyen retorzió az egyébként diszkrét környezetben megfogalmazott kritika miatt. Arra kitérnek viszont: Kozak lemondása óta rendszeresen jár Izraelbe, egészségügyi kezelésre.

Kapcsolódó cikkünk

Halálos pusztítást hozott a többórás orosz légicsapás Kijevben - Ukrajnai háborús híreink szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Ez is érdekelhet
Még a tervezők is megrémültek attól a rendszertől, amit létrehoztak - Mi az a "Halott Kéz", amellyel Oroszország egyre gyakrabban fenyegeti az Egyesült Államokat?
Orbán Viktor megszólalt a moszkvai tárgyalásáról: Új helyzet van
Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility