Súlyos drónincidens Európában: egy egész ország légterét le kellett zárni – Sejtik, ki a tettes

Moldova 1 óra 10 percre lezárta légterét, miután két, oroszként azonosított drón átrepült az ország felett - írja a Reuters.

A moldovai hatóságok szombaton közölték, hogy

az ország légterét drónok sértették meg, ami veszélybe sodorta a polgári repülést.

A belügyminisztérium szerint a Moldova felett áthaladó, majd Ukrajnába belépő két eszköz orosz lehetett.

Ez kilenc napon belül a harmadik hasonló eset: november 20-án és a hét elején már érkeztek hírek korábbi légtérsértésekről.

A mostani incidenst a hatóságok a repülésbiztonságra leselkedő súlyos fenyegetésnek minősítették, ezért a polgári légiközlekedési hatóság utasítására helyi idő szerint 22:43 és 23:53 között ideiglenesen lezárták a légteret.

A történteket Chișinău az ukrajnai háború összefüggésében

megfélemlítésként értékelte,

és elítélte az "illegális és veszélyes" cselekményeket, amelyek kockázatot jelentenek a polgári járatokra és emberéletekre.

Oroszország moldovai nagykövetét, Oleg Ozerovot többször is berendelték a külügyminisztériumba az incidensek miatt. Ozerov a héten kétségbe vonta, hogy a tárca épülete előtt kiállított egyik drón részt vett volna bármiféle légtérsértésben, és úgy vélte, az incidensek célja a Moszkva és Chișinău közötti amúgy is feszült viszony további rontása lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images