Vészhelyzetet hirdettek ki egy európai országban: 30 éve nem volt ilyen súlyos a helyzet
MTI
A görög hatóságok vízügyi szükséghelyzetet rendeltek el az athéni régióban és két égei-tengeri szigeten, hogy felgyorsítsák az infrastruktúra fejlesztését, és megoldást találjanak a krónikus aszály súlyosbította növekvő vízhiányra.

A környezetvédelmi minisztérium péntek késő este jelentette be az intézkedést, amely

az athéni agglomeráción kívül a dél-görögországi Dodekanészosz-szigetcsoport két szigetére, Pátmoszra és Léroszra is vonatkozik.

Egyelőre nem vezettek be semmilyen fogyasztáskorlátozást.

Sztávrosz Papasztrávru környezetvédelmi és energiaügyi miniszter pénteken a Skai TV-ben közölte, hogy az athéni agglomeráció víztartaléka mintegy 400 millió köbméter, az éves fogyasztás pedig mintegy 250 millió köbméter.

- mondta a miniszter.

Azokban az övezetekben, amelyekben a vízfogyasztás jelentősen nő a turizmus miatt, nagyobb figyelemre és jobb tervezésre van szükség, hogy elkerüljük a kezelhetetlen nyári helyzeteket"

- tette hozzá.

A tárca adatai szerint a mostani aszályhoz hasonlót csak 1988 és 1994 között tapasztaltak.

A kormány a múlt hónapban jelentette be, hogy a következő évtizedben 2,5 milliárd eurót terveznek befektetni vízgazdálkodási tervekbe.

A tervben szerepel a nyugat-görögországi Akhelóosz folyó két mellékfolyójának az elterelése, továbbá kutak fúrása és a tengervíz sótalanítása.

Az Akhelóosz két mellékfolyója elterelésének 500 millió eurós programja a tervek szerint 2029-ig készül el. Több mint 150 projekt több mint 320 millió eurós összértékben van jelenleg folyamatban több mint negyven szigeten a környezetvédelmi minisztérium közlése szerint.

A címlapkép illusztráció.

