Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington

Az amerikai delegációt vezető Marco Rubio külügyminiszter a megbeszélés kezdetekor azt hangoztatta, hogy a nyilvánvaló célon, a háború és "öldöklés" megállításán túl azt akarják elérni, hogy
olyan megoldás szülessen, ami Ukrajna szuverenitását és függetlenségét biztosítja,
valamit a valós jólét lehetőségét nyújtja.
A külügyminiszter, és egyben a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója elmondta, hogy az ukrán féllel tartott újabb tárgyalástól további előrelépést vár, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy további munkára van szükség, mert az egész helyzet kényes és bonyolult.
Marco Rubio mellett amerikai részről jelen volt Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, diplomata, Donald Trump elnök veje, aki csak a közelmúltban kapcsolódott be az ukrajnai békefolyamat körüli tárgyalásokba. Mind Steve Witkoff, mind Jared Kushner aktív szerepet vállalt a közel-keleti békemegállapodásról szóló tárgyalásokon a közelmúltban.
A floridai megbeszélésen az egy héttel korábban Genfben tartott tárgyalási forduló eredményeire építve folytatták az egyeztetést az amerikai béketerv pontjairól, amelyek a háború lezárására vonatkozó kompromisszumos javaslatot takarják.
Rusztem Umerov, új ukrán főtárgyaló, az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára a tárgyalás sajtónyilvános kezdetén köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és az amerikai tisztségviselőknek a támogatásért. "Az Egyesült Államok hall bennünket, támogat bennünket, az Egyesült Államok az oldalunkon jár" - fogalmazott.
Előzetesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy nyilatkozott, hogy delegációja rendelkezik a szükséges utasításokkal, és hozzátette, hogy emberei a világos ukrán prioritások mentén dolgoznak.
Az ukrán küldöttségnek tagja volt Andrij Szibiha külügyminiszter is. Egy hete még Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke, és közeli munkatársa volt Ukrajna főtárgyalója.
Jermak a héten lemondott hivataláról, azt követően, hogy az ukrán korrupciós hivatal emberei házkutatást tartottak nála.
Az orosz-ukrán háború lezárására irányuló amerikai diplomáciai munka a jövő héten Moszkvában folytatódhat, amikor Steve Witkoff látogat az orosz fővárosba, hogy ott Vlagyimir Putyin elnökkel tárgyaljon az orosz igényekről a háború lezárása érdekében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
