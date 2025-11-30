Több mint 600 halott: ritka trópusi vihar söpört végig Délkelet-Ázsián, milliókat érint a katasztrófa

Vasárnapi hivatalos közlések szerint a felhőszakadások okozta árvizek és földcsuszamlások három országban több mint 600 életet követeltek; a mentés és segélyezés a hétvégén is folyt, miközben tízezreket telepítettek ki. Indonézia, Malajzia és Thaiföld kiterjedt pusztítással néz szembe, miután a Malaka-szorosban ritka trópusi vihar alakult ki, amely egy héten át heves esőzést és erős széllökéseket hozott.
A halálos áldozatok száma jelenleg Indonéziában 435, Thaiföldön 170, Malajziában pedig 3.
A három ország mentő- és segélycsapatai vasárnap is próbálták elérni a víz borította térségeket. Több helyen már apadt az ár, és tízezreket evakuáltak, de sok körzet még mindig megközelíthetetlen. Hivatalos adatok szerint több mint 4 millió embert érint a katasztrófa: csaknem 3 milliót Dél-Thaiföldön, és mintegy 1,1 milliót Nyugat-Indonéziában.
Közben a Bengáli-öböl túloldalán, Srí Lankán egy ciklon további 153 ember halálát okozta. A hatóságok 191 eltűntet tartanak nyilván, és országszerte több mint félmillióan érintettek.
Indonézia
Indonéziában a kormány honlapján vasárnap közzétett adatok szerint a halálos áldozatok száma 435-re ugrott a szombati 303-ról, mivel Nyugat-Szumátra három tartományából folyamatosan futottak be a jelentések az esőzések nyomán keletkezett földcsuszamlásokról és árvizekről. Sok térség megközelíthetetlenné vált az eltorlaszolt utak miatt, a távközlési infrastruktúra károsodása pedig megnehezítette a kapcsolattartást. Azokba a településekbe, ahová közúton nem lehet eljutni, helikopterekkel vittek segélyt.
A haditengerészet egyik helikopteréről a nyugat-szumátrai Palembayan fölött egy Reuters-fotós hatalmas földterületeket és elsodort otthonokat látott. Amikor a gép egy futballpályán leszállt, emberek tucatjai várakoztak élelmiszerre.
A hatóságok beszámolói szerint több helyről érkeztek hírek a segélyszállítmányok fosztogatásáról, mert sokan kétségbeesetten próbálnak segítséghez jutni.
Egy 41 éves helyi lakos Padangban elmondta, hogy a víz hirtelen betört a házába, ezért családjával elmenekültek. Amikor pénteken visszatértek, otthona romokban hevert. Hozzátette: kilencen vannak, saját készítésű sátorban húzzák meg magukat az egyetlen megmaradt fal mellett, miközben otthona és vállalkozása is megsemmisült.
Hivatalos adatok szerint 406 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, és 213 ezren kényszerültek elhagyni otthonaikat.
Thaiföld és Malajzia
Thaiföld közegészségügyi minisztériuma vasárnap 170-re emelte a déli országrészt sújtó árvizek halálos áldozatainak számát, ami nyolccal több, mint szombaton. A hatóságok 102 sérültről is beszámoltak. A legtöbb haláleset Songkhla tartományban történt, 131 fő.
Songkhla legnagyobb városa, Hat Yai pénteken 335 milliméter esőt kapott, ami az elmúlt 300 év legmagasabb egynapos mennyisége, többnapos felhőszakadások közepette.
Malajziában a nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség szerint mintegy 18 700 ember tartózkodik evakuációs központokban. A meteorológiai hatóságok szombaton feloldották a trópusi vihar és a tartós eső miatti figyelmeztetéseket, és az ország nagy részére napos időt jeleznek előre. Az ország egyes részeit a múlt héten erős eső és szél sújtotta. A külügyminisztérium közölte, hogy több mint 6200 malajziai állampolgárt evakuáltak Thaiföldről, ahol a viharok miatt rekedtek.
Vasárnap a tárca felszólította az Indonézia Nyugat-Szumátra tartományában élő malajziai állampolgárokat, hogy regisztráljanak a helyi konzulátusnál segítségnyújtás céljából. A hatóságok azt is közölték, hogy egy 30 éves malajziai férfit eltűntként jelentettek egy térségbeli földcsuszamlás után.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
