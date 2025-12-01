  • Megjelenítés
Egyetlen térkép világosan megmutatja, miért is lehetetlen Ukrajna számára a területek átadása
Globál

Egyetlen térkép világosan megmutatja, miért is lehetetlen Ukrajna számára a területek átadása

Portfolio
Clément Molin OSINT-elemző nyilvánosságra hozott egy térképet, amelyen egyszerre látszódnak Ukrajna meglévő védelmi vonalai, valamint az Oroszország által követelt régió határa.

Ukrajna már a korábbi béketárgyalási próbálkozások során is visszautasította a Donyecki régió még általuk ellenőrzött területeinek átadását. Egész egyszerűen azért, mert Oroszország lényegében pont az egyik legjobban megerődített területet, a Szlovjanszk-Kramatorszk-Konsztjantinivka térséget nem tudta elfoglalni.

A Clément Molin OSINT-elemző által közreadott térkép csak még jobban ráerősít erre, hiszen jól látható, hogy a kiépített védvonalak jelentős része az oroszok által kívánt területen található. Ezen kívül az is tisztán látható, hogy

Pavlohrad és Izjum között lényegében nincs semmilyen védelmi vonal a donyecki régión kívül.

A követelt terület kiürítése azt jelentené Ukrajna számára, hogy a harcok kiújulásával semmi lehetősége nem lenne arra, hogy megakadályozza az orosz előrenyomulást az ország belseje felé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

