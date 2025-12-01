  • Megjelenítés
Elhunyt a legidősebb orosz nő

MTI
Néhány nappal a 115. születésnapja előtt elhunyt Klavgyija Gagyucskina, a legidősebb nő Oroszországban - közölte a jaroszlavli régió kormányzói hivatala hétfőn.

Klavgyija Gagyucskina 1910. december 5-én született, és túlélte a két világháborút, a bolsevik forradalmat és a Szovjetunió összeomlását.

Mihail Jevrajev, Jaroszlavl megye kormányzója rámutatott, hogy a nő a LongeviQuest nemzetközi szervezet nyilvántartása szerint hivatalosan is bekerült a világ öt legidősebb embere közé, Oroszországban pedig abszolút rekordot állított fel az élettartam tekintetében.

A regionális elöljáróság szerint Klavgyija Gagyucskina négy évtizeden át dolgozott a Krasznij Pereval (Vörös Hágó) gyárban fonónőként, majd segédművezetőként

