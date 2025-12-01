  • Megjelenítés
Európai körútra kelt Volodimir Zelenszkij – Még vannak
Európai körútra kelt Volodimir Zelenszkij – Még vannak "kemény kérdések", melyeket tisztázni kell a békéhez

Volodimir Zelenszkij telefonon egyeztetett Alexander Stubb finn elnökkel az amerikai béketervről, mielőtt megérkezett volna Párizsba, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyaljon - írta meg az RBC-Ukraine.

Az ukrán elnök közölte, hogy a finn elnökkel áttekintették a Floridában tartott megbeszélések eredményeit, amelyeket az amerikai és az ukrán delegáció az Egyesült Államok béketervéről folytatott.

Zelenszkij szerint a floridai tárgyalás kapcsán "minden nagyon konstruktív" volt, ugyanakkor továbbra is maradtak

kemény kérdések, amelyeken át kell rágni magunkat.

Hozzátette,

képviselőink a következő napokban visszatérnek Európába, és miután beszélünk velük és megkapjuk a teljes jelentést arról, hogyan zajlottak a tárgyalások, dönteni fogunk további lépéseinkről.

Zelenszkij továbbá bejelentette, hogy még ma egyeztetéseket terveznek "európai barátaival" is.

Az ukrán elnök a délelőtt folyamán megérkezett Emmanuel Macron francia elnökhöz Párizsba, akivel a hivatalos közlés szerint "véleményt cserél az igazságos és tartós béke feltételeiről, folytatja a genfi megbeszéléseket, az amerikai tervről szóló egyeztetéseket, valamint a szoros koordinációt európai partnereinkkel."

Mint Zelenszkij az X-en előzetesen írta, "tartalmas nap" elé néznek, és a "prioritások egyértelműek":

diplomácia, védelem és energia.

Az ukrán elnök végezetül megköszönte mindazok támogatását, akik segítik Ukrajnát.

Időközben a dublini kormány bejelentette:

Zelenszkij kedden első ottani hivatalos látogatása keretében Írországba érkezik.

Az ukrán elnök várhatóan tárgyal Micheál Martin ír miniszterelnökkel, valamint megnyitja az ír-ukrán gazdasági fórumot Simon Harris ír miniszterelnök-helyettes társaságában. Zelenszkij találkozik továbbá a szigetország újonnan megválasztott elnökével, Catherine Connollyval is.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Teresa Suárez

